보령, 영업·마케팅 물적분할…내년 '보령파마솔루션' 출범

AI 핵심 요약beta
- 보령이 15일 전문의약품 영업·마케팅을 분할해 보령파마솔루션을 설립했다.
- 신설 법인은 10월 주총 후 내년 1월 보령의 완전자회사로 출범한다.
- 보령은 국내 시장점유율 10% 이상 확보를 목표로 삼았다.
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국내 시장점유율 10% 이상 목표
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 보령이 전문의약품 영업·마케팅 부문을 물적분할해 커머셜 전문 법인 '보령파마솔루션'을 설립한다. 신설 법인을 통해 자사 제품뿐 아니라 국내외 의약품 도입을 확대하고 국내 의약품 시장점유율 10% 이상을 확보한다는 목표다.
보령은 15일 이사회를 열고 이 같은 내용의 물적분할을 승인했다고 밝혔다. 보령파마솔루션은 오는 10월 주주총회를 거쳐 내년 1월 보령이 지분 100%를 보유하는 완전자회사로 출범할 예정이다.
이번 분할은 생산·연구개발(R&D)과 영업·마케팅 기능을 전문화하기 위한 사업구조 개편의 일환이다.
보령은 내년 창업 70주년을 앞두고 '생명과학 연구 인프라 기업(Life Science Infrastructure Company)'을 새로운 비전으로 제시했다. 생산·R&D, 커머셜, 우주 생명과학 연구를 각각 독립적인 사업 인프라로 육성한다는 구상이다.
모회사 보령은 생산·R&D와 우주 생명과학 연구를 담당하고 신설되는 보령파마솔루션은 전문의약품 영업·마케팅을 맡는다.
보령파마솔루션은 국내 의약품 시장점유율 10% 이상을 목표로 제시했다. 보령 자체 제품뿐 아니라 국내외 블록버스터 의약품을 지속적으로 도입해 판매 품목을 확대한다는 전략이다.
현재 보령의 영업·마케팅 및 경영지원 부문 인력 등은 근로조건 변동 없이 신설 법인으로 이동할 예정이다.
김정균 보령 대표는 신설 법인의 향후 매각이나 분할 상장 가능성에 대해서는 "전혀 계획이 없다"고 밝혔다.
김 대표는 "보령이 지분 100%를 보유하는 완전자회사로서 핵심 성장축으로 함께 키워나갈 것"이라며 "영업·마케팅 전문성을 강화해 성장 동력으로 삼겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com