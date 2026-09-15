잡코리아, AI 활용 '제1회 직장인 그리기 대회' 개최

AI 핵심 요약beta
- 잡코리아가 15일 생성형 AI 활용한 그리기 대회를 열었다
- 직장인 일상을 AI로 그려 공감·소통하자는 취지다
- 열살햄 캐릭터로 작품 제출하면 응모가 완료된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 잡코리아는 생성형 인공지능(AI) 기술을 활용한 온라인 이벤트 '제1회 직장인 그리기 대회'를 진행한다고 15일 밝혔다.
잡코리아는 직장인들이 AI로 일상 속 경험과 생각을 그림으로 유쾌하게 표현하고, 서로의 하루에 공감하며 소통할 수 있도록 이번 이벤트를 기획했다. 포토샵·피그마 등 그림·디자인 도구를 다뤄본 경험이 없어도 생성형 AI를 활용해 참여할 수 있는 것이 특징이다.
이번 이벤트는 인스타그램에서 인기를 끌고 있는 캐릭터 크리에이터 '열심히 살아야 되는 햄버거(열살햄)'가 함께한다. 참가자는 제공되는 열살햄 캐릭터 4종 중 하나를 선택해 AI 도구로 직장인의 모습을 자유롭게 이미지로 제작하면 된다. 완성한 작품을 제출하고 잡코리아 이력서 업데이트까지 마치면 응모가 완료된다.
정은혜 웍스피어 인사이트전략팀장은 "직장인이라면 누구나 겪어봤을 하루의 한 장면을 각자의 시선으로 풀어낼 수 있는 이색 이벤트를 마련했다"며 "생성형 AI 덕분에 그림 실력에 대한 부담 없이 누구나 자신의 이야기를 꺼내놓을 수 있는 만큼, 서로의 하루에 공감하고 새로운 커리어 기회까지 함께 살펴보는 시간이 되길 바란다"고 말했다.
tack@newspim.com