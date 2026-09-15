삼성물산, AI 웰니스 솔루션 '웰피' 출시...건강 검진·AI 상담 지원

AI 핵심 요약beta
- 삼성물산이 15일 AI 웰니스 솔루션 웰피를 출시했다.
- 웰피는 앱과 스테이션으로 건강·식품·마인드를 연계했다.
- 래미안 트리니원과 판교 건설현장에 처음 도입했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
래미안 트리니원 첫 적용...건설현장에도 도입
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 삼성물산 건설부문은 디지털 헬스 기술을 공간에 결합한 인공지능(AI) 웰니스 솔루션 '웰피(Wellfy)'를 출시했다고 15일 밝혔다.
웰피는 '웰니스(Wellness)'와 '편안한(Comfy)'의 합성어로 주거지와 일터 등에서 현대인들이 건강을 관리할 수 있도록 돕는 온오프라인 연계 AI 웰니스 솔루션이다.
삼성물산은 공간과 유기적 결합을 위해 전용 모바일 앱과 오프라인 거점인 웰피 스테이션을 함께 운영한다. 웰피 스테이션은 삼성물산이 2023년부터 운영 중인 오픈 이노베이션 프로그램 퓨처스케이프에서 발굴한 스타트업과 실증을 거쳐 출시한다.
▲혈압·스트레스·체성분·피부진단 등 37가지 건강 지표를 측정하는 '웰피 바디' ▲개인 맞춤형 식품을 바로 구매할 수 있는 마이크로 스토어 '웰피 푸드' ▲일상 스트레스를 완화하는 몰입형 공간 '웰피 마인드'로 구성된다.
웰피 마인드는 권수영 연세대 교수의 상담 기법을 학습한 AI 모델이 탑재돼 AI와 스트레스 관리를 위한 상담과 개인 맞춤형 명상 콘텐츠를 제공한다.
웰피를 통해 수집된 개인 건강 데이터를 관리해 초개인화 서비스를 제공한다. 강북삼성병원 건강검진 데이터와 전문 의료 지식을 바탕으로 '만성질환 예측 AI 모델'도 탑재했다.
웰피는 서울 서초구 래미안 트리니원 단지에 처음 적용된다. 아파트 단지 커뮤니티에 설치된 웰피 스테이션 3종과 모바일앱이 실시간으로 연동된다.
판교 엔씨소프트 RDI센터 신축공사 현장 등 건설 현장에도 도입된다.
조혜정 삼성물산 부사장(DxP본부장)은 "앞으로도 전문 의료기관, 헬스케어 스타트업, 식음료 전문 기업 등 다양한 파트너사와의 개방형 협력을 강화해 공간과 결합한 통합 웰니스 생태계를 선도해 나가겠다"고 밝혔다.
krawjp@newspim.com