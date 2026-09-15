효성중공업, 美 빅테크서 3865억원 수주…AI 데이터센터에 변압기 공급

AI 핵심 요약beta
- 효성중공업이 15일 美빅테크 2곳과 3865억원 수주했다
- AI 데이터센터 전력수요에 765kV·345kV 변압기 공급했다
- 미국 생산·조직 확대하며 연간 수주목표 12조원으로 높였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
연간 수주 목표 8.4조→12조원 상향…美 현지 생산체계 확대
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=효성중공업이 미국 빅테크 기업 2곳에서 총 3865억원 규모의 초고압변압기 공급계약을 따냈다. 인공지능(AI) 데이터센터 투자 확대에 따른 미국 전력 인프라 수요 증가에 대응해 현지 생산과 사업 조직 확대에도 속도를 내고 있다.
효성중공업은 미국 빅테크 기업 2곳과 각각 2200억원 규모의 765kV 초고압변압기와 1665억원 규모의 345kV 초고압변압기 공급계약을 체결했다고 15일 밝혔다.
이번에 수주한 변압기는 미국 남부와 북부 지역에 신규 건설되는 AI 데이터센터에 투입될 예정이다.
효성중공업은 미국 내 생산 기반도 확대하고 있다. 지난 2020년 인수한 미국 테네시주 멤피스 초고압변압기 공장은 현재 증설을 진행 중이다. 회사는 증설이 완료되면 미국 내 초고압변압기 생산능력을 한층 확대할 수 있을 것으로 보고 있다.
지난 7월에는 북미 에너지 인프라 기업 콴타와 초고압차단기 합작법인을 설립해 변압기에 이어 차단기까지 미국 현지 생산체계를 구축했다.
AI 데이터센터 전력 인프라 시장을 겨냥한 전담 조직도 신설했다. 효성중공업은 이달 초 변압기와 차단기 등 전력설비와 에너지저장장치(ESS), 마이크로그리드, 스태콤(STATCOM) 등 전력 안정화 솔루션 설계 인력을 한데 모은 '데이터센터사업팀'을 출범시켰다.
효성중공업은 2010년대 초부터 미국 765kV 초고압변압기 시장에서 사업을 확대해왔다. 현재 72.5kV부터 800kV급 초고압차단기까지 제품군을 갖추고 있으며, 스태콤 등 전력 안정화 설비 사업도 확대하고 있다.
수주 증가에 따라 올해 목표도 높였다. 효성중공업의 올해 8월까지 신규 수주액은 약 9조3000억원으로 지난해 연간 수주액을 넘어섰다. 연간 수주 목표는 기존 8조4000억원에서 12조원으로 상향했다.
조현준 효성 회장은 "AI 시대를 맞아 전력 인프라 수요가 폭발하며 60년 만의 슈퍼사이클이 왔다"며 "변압기와 차단기는 물론 HVDC·스태콤·ESS 등 전력 안정화 시스템까지 아우르는 토털 솔루션 경쟁력을 기반으로 효성중공업을 5년 안에 글로벌 톱3로 올려놓겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com