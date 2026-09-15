이스타항공, 기내식 새 단장…제육덮밥·치킨 등 5종 추가

AI 핵심 요약beta
- 이스타항공이 15일 사전주문 기내식 5종을 개편했다.
- 제육덮밥과 프라이드치킨 등 메뉴를 다양화했다.
- 기내 판매품도 늘려 별별카페 상품 9종으로 확대했다.
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'스누피 3D 항공기 퍼즐' 등 기내 상품도 확대
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=이스타항공이 제육덮밥과 프라이드치킨 등 기내식 신메뉴 5종을 선보이고 기내 유료 판매 서비스 상품 구성도 확대한다.
이스타항공은 사전주문 기내식과 기내 유료 판매 서비스 '별별카페'를 개편한다고 15일 밝혔다.
새롭게 선보이는 사전주문 기내식은 제육덮밥과 프라이드치킨, 닭가슴살 포케, 불고기 치아바타 등으로 구성됐다. 한식부터 치킨, 포케 등으로 메뉴를 다양화해 탑승객의 선택 폭을 넓혔다.
사전주문 없이 기내에서 바로 구매할 수 있는 메뉴로는 짜장밥이 추가됐다. 짜장밥은 90일 이내 자연 생분해가 가능한 천연 펄프 용기에 담아 제공한다.
사전주문 기내식은 탑승 72시간 전까지 이스타항공 홈페이지 등을 통해 구매할 수 있다. 짜장밥은 일부 국제선에서 기내 현장 주문이 가능하다.
기내 유료 판매 서비스 '별별카페' 상품도 늘린다. 이스타항공은 피너츠(Peanuts)와 협업한 '스누피 굿즈'에 3D 항공기 퍼즐을 추가했다. 볼펜과 키링 등을 포함해 총 9종의 컬래버레이션 상품을 기내에서 판매한다.
이스타항공 관계자는 "국내외 고객들이 기내에서도 취향에 따라 보다 다양하게 식사를 선택할 수 있도록 익숙하고 선호도가 높은 메뉴를 중심으로 사전주문 기내식을 새롭게 구성했다"며 "앞으로도 고객의 취향과 이용 편의를 고려한 다양한 기내 상품과 서비스를 지속해서 선보이겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com