고려아연, 기후산업박람회서 '그린메탈' 비전 공개

AI 핵심 요약beta
- 고려아연이 15일 WCE서 친환경 밸류체인을 소개했다.
- 호주·미국·한국 사업을 잇는 그린메탈 비전을 내놨다.
- 핵심광물 전시와 트로이카 드라이브도 함께 선보였다.
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안티모니·인듐·게르마늄 등 핵심광물 전시…트로이카 드라이브 성과 제시
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=고려아연이 2026 기후산업국제박람회(WCE)에서 한국과 호주, 미국을 잇는 친환경 사업 밸류체인을 선보인다.
고려아연은 오는 16일부터 18일까지 부산 벡스코에서 열리는 2026 기후산업국제박람회에 참가한다고 15일 밝혔다. 올해로 4년 연속 참가다.
이번 전시에서는 신재생에너지·그린수소와 자원순환, 제련 및 핵심광물 생산을 연계한 '그린메탈' 사업 비전을 소개한다. 특히 호주에서 추진 중인 신재생에너지·그린수소 사업과 미국의 자원순환 사업, 한국의 제련사업을 하나의 밸류체인으로 연결해 각 사업 간 시너지를 강조한다.
전시장 중앙에는 디오라마를 설치해 호주의 신재생에너지 사업과 미국의 자원순환 사업, 한국 제련사업이 핵심광물 생산으로 이어지는 구조를 한눈에 볼 수 있도록 구성한다. 대형 LED와 키오스크 등을 활용해 사업별 내용도 소개할 예정이다.
안티모니와 인듐, 비스무트, 텔루륨, 게르마늄, 갈륨 등 주요 핵심광물 모형도 전시한다. 고려아연이 추진 중인 '트로이카 드라이브' 사업의 성과와 미래 비전을 영상과 체험형 콘텐츠로 전달한다는 계획이다.
고려아연 관계자는 "기후산업국제박람회에 4년 연속 참가해 고려아연이 추진해 온 신재생에너지·그린수소, 자원순환 사업과 제련사업 간의 연결성을 선보일 수 있어 뜻깊다"며 "앞으로도 핵심광물 공급망 경쟁력을 바탕으로 그린메탈 생산을 위한 사업 기반을 강화하겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com