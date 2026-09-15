쿤달, 아쿠아플라넷 일산점과 벌꿀 테마 협업 진행

AI 핵심 요약beta
- 쿤달이 지난 8월1일부터 31일까지 아쿠아플라넷 일산점과 협업했다
- 벌꿀오소리와 허니앤마카다미아의 벌꿀 공통점을 내세웠다
- 매표소 전시와 SNS 이벤트로 제품 체험을 유도했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 퍼스널케어 브랜드 쿤달(KUNDAL)이 아쿠아플라넷 일산점과 벌꿀오소리를 연계한 협업을 진행했다.
이번 협업은 벌꿀을 주식으로 하는 벌꿀오소리의 특성과 쿤달의 베스트셀러 '허니앤마카다미아' 라인의 공통점인 '벌꿀'을 매개로 기획됐다. 이번 협업은 지난 8월 1일부터 31일까지 한 달간 진행됐다.
아쿠아플라넷 일산점은 지난 7월 벌꿀오소리를 공개했으며, 쿤달은 이번 협업을 통해 벌꿀오소리와 '허니앤마카다미아' 라인의 연결점을 다양한 콘텐츠와 이벤트로 선보였다.
아쿠아플라넷 일산점 매표소 인근 디스플레이에서는 벌꿀오소리와 쿤달의 협업을 담은 이미지 콘텐츠가 전시됐다. 관람객의 주요 이동 동선에 협업 콘텐츠를 노출해 벌꿀오소리와 쿤달 허니앤마카다미아 라인의 연결점을 전달했다.
기프트샵에서는 SNS 인증 이벤트도 진행됐다. 관람 후 기프트샵에서 아쿠아플라넷 SNS 인증 이벤트에 참여한 고객에게는 쿤달 허니앤마카다미아 제품이 증정됐다.
더스킨팩토리 관계자는 "국내에서 처음 공개된 벌꿀오소리와 쿤달의 대표 제품인 허니앤마카다미아 라인의 공통점을 활용한 협업이었다"며 "이번 협업을 통해 관람객들에게 관람에서 제품 체험까지 이어지는 이용을 제공하고자 했다"고 말했다.
whitss@newspim.com