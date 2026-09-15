우리은행, 기술보증기금·의료기기산업협회와 의료기기 기업 금융지원 협약

AI 핵심 요약beta
- 우리은행이 14일 의료기기 기업 금융지원 협약을 맺었다.
- 한국의료기기산업협회·기술보증기금과 우수기업 발굴에 나섰다.
- 보증비율 상향·보증료 감면으로 비용 부담을 낮추기로 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 우리은행이 지난 14일 한국의료기기산업협회, 기술보증기금과 우수 기술력을 보유한 의료기기 기업 발굴 및 금융 지원을 위한 '의료기기 산업의 사회적 가치 확산을 위한 금융지원 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약으로 대상 기업에는 보증비율 상향 및 보증료율 감면 혜택이 적용되어 의료기기 기업의 금융비용 부담이 일부 줄어들 전망이다.
우리은행은 기술보증기금과 운영 중인 'AtoF 미래전략산업 육성 생산적 금융지원 협약보증'과 이번 사업을 연계할 방침이다. 해당 협약보증은 정부의 6대 성장엔진(AI, 바이오, 콘텐츠&문화, 방산, 에너지, 첨단 제조)을 지원하는 프로그램으로, 의료기기 분야는 바이오 및 첨단 제조 산업에 해당한다.
배연수 우리은행 기업그룹장은 "의료기기 산업은 국가 미래 성장의 주요 분야"라며 "기술력과 성장성을 갖춘 의료기기 기업의 성장을 돕고 산업 경쟁력을 높이기 위해 금융지원을 확대할 것"이라고 말했다.
eoyn2@newspim.com