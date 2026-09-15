NH농협금융, 순천 농촌지역 초등학생에 기부 물품 전달

AI 핵심 요약beta
- NH농협금융이 14일 순천 도사초에서 기부 행사를 했다.
- 수제쿠키 500세트와 문구 500세트를 초등학생 500여 명에 보냈다.
- 농협금융은 농촌 아동 지원 상생 활동을 이어가겠다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = NH농협금융이 지난 14일 농촌 지역 초등학생을 위한 기부 물품 전달식을 열고 지원 행사를 진행했다고 밝혔다.
이날 전달식은 전남 순천시 도사초등학교에서 진행됐다. 전달된 물품은 발달장애인 근로자가 제작한 사회적기업 제품으로 농협금융지주와 NH투자증권이 마련한 수제쿠키 500세트와 문구 500세트는 초록우산을 거쳐 순천 관내 농촌 초등학교 7곳의 학생 500여 명에게 순차 배송된다.
이번 나눔은 지난 7월 경북 영천에 이어 전남 순천으로 이어진 농협금융의 상생 릴레이 프로젝트다. 농심천심 운동 실천의 일환으로 기획됐으며, 장애인 사업장 등 사회적기업 제품 구매를 통한 일자리 지원과 농촌 지역 어린이 대상 물품 지원을 결합한 방식으로 추진됐다.
행사에는 박정학 NH농협금융지주 ESG상생금융부 국장, 백희순 NH농협은행 순천시지부장, 김창수 NH투자증권 센터장, 김신규 순천교육지원청 교육장, 한종오 도사초등학교장, 김유성 초록우산 본부장 등이 참석했다.
참석자들은 아이들의 성장과 농촌 지역 사회 지원을 위해 향후에도 지속적인 협업과 관심이 필요하다는 의견을 나눴다.
농협금융 관계자는 "지난 7월 영천에 이어 순천 지역 학생들에게 물품을 전달했다"며 "향후에도 인구 감소와 고령화로 어려움을 겪는 농촌 지역사회와 미래 세대를 위한 상생 활동을 이어갈 계획"이라고 말했다.
eoyn2@newspim.com