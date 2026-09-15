신한금융, 금융당국·경찰청과 '노쇼 사기' 예방 공동 캠페인 진행

AI 핵심 요약beta
- 신한금융그룹이 14일부터 한 달간 노쇼 사기 예방 캠페인을 시작했다.
- 금융위·금감원·경찰청과 함께 소상공인 피해 예방 홍보를 진행한다.
- 신한EZ손보는 피해지원 보험을 출시해 최대 300만원까지 보장한다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한금융그룹이 지난 14일부터 한 달간 금융위원회·금융감독원·경찰청과 함께 노쇼 사기 피해 예방 및 거래 문화 조성을 위한 공동 캠페인을 실시한다고 15일 밝혔다.
이번 캠페인은 최근 공공기관이나 기업을 사칭한 노쇼 사기로 소상공인 피해가 지속됨에 따라 관련 피해를 예방하고 거래 문화를 개선하기 위해 마련됐다.
신한금융은 금융당국 및 경찰청과 협력해 다양한 온·오프라인 채널에서 교육과 홍보 활동을 전개할 예정이다.
신한EZ손해보험은 국내 최초로 '노쇼사기 피해지원 보상보험'을 출시했다. 신한은행은 배달 앱 '땡겨요' 가맹점주 약 15만 명에게 해당 보험을 무상 제공해 경제적 부담을 완화할 계획이다.
땡겨요 가맹점주는 보험 가입 동의 후 등록일로부터 1년간 보장받을 수 있으며, 노쇼 사기 피해 발생 시 경찰 수사 결과 등에 따라 최대 300만 원 한도 내에서 지원금을 받는다.
아울러 소상공인을 대상으로 주요 노쇼 사기 유형, 피해 사례, 예방 수칙, 대응 절차 등을 안내하고, 이용자를 대상으로는 대리구매나 선입금 요구 등 거래 관행 개선을 위한 홍보를 진행한다.
이를 위해 은행, 카드, 증권, 라이프, 제주은행, 저축은행 등 그룹사 영업점과 슈퍼SOL, SNS 등 다양한 채널을 통해 홍보 영상과 포스터, 안내 자료를 제공할 예정이다.
신한금융 관계자는 "이번 캠페인을 통해 소상공인 피해 예방과 거래 환경 개선에 집중할 것"이라며 "금융당국 및 유관기관과 협력해 거래 안전성을 높여나가겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com