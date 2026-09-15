DL그룹, 2026 지속가능경영보고서 발간…기후·안전 대응 강화

AI 핵심 요약beta
- DL그룹이 15일 지속가능경영보고서를 발간했다
- 기후 시나리오 분석과 안전·공급망 관리 담았다
- 스페셜티·SMR 추진하며 ESG 중대이슈 5개 선정했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
위험·기회 요인 경영전략에 반영
안전보건·기후변화 대응 등 중대 이슈 선정
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = DL그룹이 기후변화에 따른 위험을 관리하는 동시에 새로운 사업 기회 발굴에 나서고 있다.
DL은 DL그룹의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 전략과 주요 성과를 담은 2026년 그룹 통합 '지속가능경영보고서'를 발간했다고 15일 밝혔다.
DL은 2023년부터 그룹 통합 지속가능경영보고서를 매년 내고 있다. 올해로 네 번째다. 보고 대상은 DL과 DL케미칼, DL이앤씨, DL에너지, 글래드 호텔앤리조트, DL건설, 포천파워 등 주요 계열사의 국내 사업장이다.
이번 보고서에는 그룹 통합 기후 시나리오 분석을 비롯한 기후변화 대응 체계가 담겼다. DL은 주요 계열사를 대상으로 기후변화가 각 사업에 미칠 수 있는 위험과 기회 요인을 분석했다.
분석 결과는 계열사별 ESG위원회와 이사회의 보고·검토를 거친다. 이후 경영전략과 미래 사업전략 수립에 활용한다. 주요 계열사의 온실가스 배출량과 에너지 사용량도 모니터링하고 감축 계획 이행 현황을 점검하고 있다.
기후변화 대응을 사업 기회로 연결하는 작업도 진행 중이다. 석유화학 부문에서는 고부가가치 스페셜티와 친환경 소재 중심으로 사업 포트폴리오를 고도화하고 있다. 건설 부문에서는 국내 최초로 SMR(소형 모듈 원전) 표준화 설계에 착수했다.
안전보건은 지속가능경영의 최우선 가치로 제시했다. 사업장 위험성평가를 통해 잠재적인 위험요인을 발굴·개선하고 있다. 스마트 기술과 통합 관제센터를 활용해 현장 안전관리 체계도 고도화하고 있다.
DL그룹은 지속가능경영에 영향을 미치는 이슈를 관리하기 위해 이중 중대성 평가도 실시했다. 총 15개 이슈 가운데 5개를 중대 이슈로 선정했다.
환경·사회 영역에서는 사업장 안전·보건 강화와 기후변화 대응, 지속가능한 공급망 관리를 선정했다. 지배구조 영역에서는 기업 지배구조 체계와 윤리·준법경영 강화를 꼽았다. 환경경영과 인권경영, 사회공헌 관련 내용도 보고서에 담았다.
지속가능한 공급망 관리도 확대하고 있다. DL케미칼은 협력사 안전보건 감사와 자문 대상을 기존 5개사에서 7개사로 늘렸다. ESG 교육 대상 협력사도 28개사에서 50개사로 확대했다.
DL이앤씨는 2025년도 동반성장지수 평가에서 6년 연속 최우수 등급을 받았다.
지배구조와 윤리·준법경영 체계도 강화하고 있다. DL은 이사회의 독립성과 전문성을 바탕으로 이사회 중심의 책임경영을 이어가고 있다. 내부통제와 준법경영 체계도 지속해서 점검하고 있다.
DL그룹 관계자는 "앞으로 기후변화 대응과 안전보건을 비롯한 지속가능경영 전반의 경쟁력을 강화할 계획"이라며 "관련 성과와 정보도 이해관계자에게 공개할 방침"이라고 말했다.
Q. DL그룹이 올해 발간한 지속가능경영보고서에는 어떤 내용이 담겼나요?
A. DL과 주요 계열사의 ESG 경영 전략과 성과가 담겼습니다. 특히 그룹 통합 기후 시나리오 분석과 안전보건, 지속가능한 공급망 관리, 기업 지배구조, 윤리·준법경영 등을 주요 내용으로 다뤘습니다.
Q. DL그룹은 기후변화에 어떻게 대응하고 있나요?
A. 주요 계열사를 대상으로 기후변화가 각 사업에 미치는 위험과 기회 요인을 분석하고 있습니다. 분석 결과는 계열사별 ESG위원회와 이사회의 검토를 거쳐 경영전략과 미래 사업전략에 활용하며, 온실가스 배출량과 에너지 사용량 및 감축 계획 이행 현황도 점검합니다.
Q. 기후변화 대응을 실제 사업에는 어떻게 연결하고 있나요?
A. 석유화학 부문에서는 고부가가치 스페셜티와 친환경 소재 중심으로 사업 포트폴리오를 고도화하고 있습니다. 건설 부문에서는 국내 최초로 SMR(소형 모듈 원전) 표준화 설계에 착수했습니다.
Q. DL그룹이 선정한 ESG 중대 이슈는 무엇인가요?
A. 총 15개 이슈 가운데 5개를 중대 이슈로 선정했습니다. 환경·사회 영역에서는 사업장 안전·보건 강화, 기후변화 대응, 지속가능한 공급망 관리를 선정했고 지배구조 영역에서는 기업 지배구조 체계와 윤리·준법경영 강화를 꼽았습니다.
Q. 협력사 ESG와 동반성장 분야에서는 어떤 성과가 있었나요?
A. DL케미칼은 협력사 안전보건 감사와 자문 대상을 5개사에서 7개사로 늘리고 ESG 교육 대상 협력사도 28개사에서 50개사로 확대했습니다. DL이앤씨는 2025년도 동반성장지수 평가에서 6년 연속 최우수 등급을 받았습니다.
chulsoofriend@newspim.com