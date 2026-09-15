씨티케이, 라라스테이션과 미국 시장 전략적 파트너십

AI 핵심 요약beta
- 씨티케이는 15일 라라스테이션과 미국시장 파트너십을 맺었다.
- 양사는 엑스더링크와 CTKCLIP.SHOP을 연동하기로 했다.
- 엑스 더 리그 시즌2로 미국 셀러 판매기반을 넓히기로 했다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 글로벌 뷰티 플랫폼 기업 씨티케이가 글로벌 커머스 기업 라라스테이션과 업무협약을 체결하고 미국 시장에서 전략적 파트너십을 구축한다.
씨티케이는 라라스테이션과 커머스 서바이벌 '엑스 더 리그(X THE LEAGUE)' 시즌2를 시작으로 양사 플랫폼을 연동하고 미국 셀러들의 판매 기반 구축에 협력한다고 15일 밝혔다.
이번 협약에 따라 라라스테이션의 셀러 플랫폼 '엑스더링크'와 씨티케이의 유통 플랫폼 'CTKCLIP.SHOP'을 연동한다. 셀러가 판매할 상품을 확보하는 단계부터 미국 현지 소비자에게 제품을 전달하는 과정까지 연결해 셀러가 판매 활동에 집중할 수 있는 환경을 구축한다는 계획이다.
'엑스 더 리그'는 라라스테이션이 종합 엔터테인먼트 채널 ENA와 공동 제작한 글로벌 커머스 서바이벌 프로그램이다. 한국·미국·일본·중국·인도네시아 등 9개국에서 8개 팀, 글로벌 셀러 40명이 참여해 국내 브랜드 제품을 해외 소비자에게 소개하고 라이브 커머스를 통해 판매한다.
라라스테이션에 따르면 현재 200여개 브랜드가 프로그램에 참여하고 있으며 누적 매출은 700억원이다.
씨티케이는 시즌2에서 미국 셀러들의 커머스 생태계를 구축하는 역할을 맡는다. 양사 플랫폼 연동을 통해 미국 셀러들이 지속적으로 상품을 판매할 수 있는 기반을 마련하는 것이 첫 협업 과제다.
씨티케이는 지난 25년간 글로벌 브랜드의 화장품 개발과 컨설팅 사업을 진행해 왔다. 자체 공장 없이 전 세계 제조사를 연결하는 '팩토리리스(Factory-less)' 사업 모델을 운영하고 있으며 기업 간 거래(B2B) 브랜드 개발 플랫폼 'CTKCLIP.COM'과 유통 플랫폼 'CTKCLIP.SHOP'을 운영하고 있다. CTKCLIP.SHOP은 뷰티 분야를 시작으로 라이프스타일 영역까지 취급 범위를 확대할 계획이다.
씨티케이와 라라스테이션은 '엑스 더 리그' 시즌2 협업을 시작으로 셀러 기반 커머스 생태계 전반으로 협력 범위를 확대할 예정이다.
정인용 씨티케이 대표이사는 "좋은 브랜드를 만드는 일과 그 브랜드가 해외 소비자에게 실제로 닿는 일은 다른 과제"라며 "글로벌 팬덤 커머스 생태계와 씨티케이의 플랫폼 환경을 연동해 국내 브랜드가 미국 시장에 진입하는 경로 자체를 새로 만들어 가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com