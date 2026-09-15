삼성SDS, 국내 최초 앤트로픽 클로드 파트너 선정

AI 핵심 요약beta
- 삼성SDS가 15일 앤트로픽 셀렉트 티어 파트너가 됐다.
- 아마존 베드록 리셀러까지 확보해 원스톱 체계를 갖췄다.
- 사내 도입 경험 바탕으로 국내 AI 확산을 추진했다.
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AI 활용 경험 대외 기업 AX 사업으로 확대...관계사 20곳, 7만 여명 대상
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 삼성SDS가 국내 기업 최초로 인공지능(AI) 안전 연구 기업 앤트로픽의 '클로드 파트너 네트워크' 셀렉트 티어 파트너 자격을 획득했다.
삼성SDS는 지난 7월 앤트로픽과 전략적 파트너십을 체결한 이후 이번 지위를 확보했다고 15일 밝혔다. 셀렉트 티어는 공인된 기술 인력을 보유하고 실제 운영 환경에서 공동 고객 대상 구축 및 적용 경험을 입증한 파트너를 의미한다.
삼성SDS는 이미 아마존웹서비스(AWS)의 생성형 AI 플랫폼 '아마존 베드록'을 통해 클로드를 공급하고 도입·운영을 지원할 수 있는 공인 리셀러 자격을 보유하고 있다. 이번 셀렉트 티어 자격 획득으로 클로드 도입 컨설팅부터 아마존 베드록을 통한 공급, 서비스 구축·운영, 기술 지원까지 전 과정을 아우르는 원스톱 AI 도입 체계를 갖추게 됐다.
삼성SDS는 앤트로픽의 우수한 AI 기술력과 공공·금융·제조·물류 등 다양한 산업에서 축적한 디지털 혁신, AI 전환(AX) 경험을 결합해 기업 고객의 비즈니스 니즈에 맞춘 클로드 기반 AI 서비스와 에이전트 구축을 확대할 계획이다.
삼성SDS와 앤트로픽은 한국 시장에서 신규 사업 기회 공동 발굴, 공동 마케팅 및 기술검증, 응용형 AI 엔지니어 양성 등 다양한 분야에서 협력하고 있다. 삼성SDS는 고객의 클로드 구축·운영과 현장 적용을 위한 응용형 AI 엔지니어를 체계적으로 양성할 계획이다.
삼성SDS는 새로운 기술을 사내에 먼저 적용하고 검증한 후 고객에게 확산하는 전략에 따라 클로드 엔터프라이즈를 사내 업무에 도입했다. 현재 20개 삼성 관계사 약 7만명의 임직원에게 제공 중이다. 대규모 사내·관계사 적용 경험을 바탕으로 클로드의 실제 기업 활용 사례와 노하우를 축적해 고객사의 AI 도입 사업으로 확대할 계획이다.
크리스 차우리 앤트로픽 인터내셔널 GTM 총괄은 "삼성SDS는 엔터프라이즈 환경에서 AI를 실제 비즈니스에 적용할 수 있는 높은 기술력과 산업 전문성을 갖춘 파트너"라며 "이번 셀렉트 티어 지위 확보를 통해 양사의 협업을 확대하고 한국 기업들이 클로드를 통해 생산성을 높일 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.
이준희 삼성SDS 대표이사는 "앤트로픽의 AI 기술력과 삼성SDS의 산업별 디지털 혁신 경험을 결합해 국내 기업의 AI 도입을 가속화하겠다"며 "클로드를 비롯한 글로벌 AI 기술을 삼성SDS의 다차원 AI 풀스택과 결합해 고객의 성공적인 AX를 지원하겠다"고 말했다.