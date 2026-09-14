지포어, 중·일 럭셔리 상권 공략 가속…상하이 훙차오 공항에 6호점

AI 핵심 요약beta
- 지포어가 2025년 상반기 중국·일본에 진출했다.
- 상하이 홍차오 공항 매장은 2주 만에 목표를 20% 넘겼다.
- 지포어는 연내 중·일 신규 매장과 팝업을 늘린다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 코오롱인더스트리 FnC부문(코오롱FnC)이 전개하는 럭셔리 골프웨어 브랜드 지포어가 중국과 일본의 핵심 럭셔리 상권을 중심으로 유통망을 넓히며 아시아 시장 공략에 속도를 내고 있다.
지포어는 2024년 중국·일본 독점 마스터 라이선스 계약을 체결하고 2025년 상반기부터 아시아 시장에 진출했다. 일본에서는 도쿄 '긴자식스'와 '오모테산도 힐즈'에 매장을 열었고, 중국에서는 선전 'MIXC' 1호점을 시작으로 상하이 'Plaza 66', 청두 'IFS', 베이징 'SKP', 항저우 'Westlake 66' 등 주요 도시 랜드마크에 잇달아 입점했다.
지난 8월 26일에는 상하이 홍차오 국제공항 제2터미널 국내선 구역에 중국 내 6번째 매장을 열었다. 연간 2000만 명 이상이 이용하는 핵심 동선에 위치한 이 매장은 오픈 2주 만에 목표 매출을 20% 이상 초과 달성했다. 크로스오버 골프화 'MG4X2'가 한·중·일 3개국 공통 베스트셀러로 인기를 끌고 있으며, 청두 'IFS' 매장에서는 일상복 목적 구매 고객 비중이 전체의 30% 이상을 차지했다.
지포어는 연내 충칭 'MIXC', 산야 '타이구리' 등에 신규 매장을 추가로 열고, 베이징 'SKP'에서는 10월부터 팝업스토어를 운영한다. 일본에서는 '다이마루 고베', 나고야 '마츠자카야', '키사라즈 아울렛'에서 하반기 중 팝업스토어 3곳을 연다.
지포어 관계자는 "하반기에도 차별화된 매장 구성과 거점별 맞춤 전략을 통해 아시아 시장을 대표하는 럭셔리 라이프스타일 브랜드로 자리매김할 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com