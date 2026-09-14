고양호수예술축제 18일 개막...거리예술부터 드론쇼까지

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[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 고양특례시가 '2026 고양호수예술축제(Goyang Street Arts Festival, GSAF 2026)'를 개최한다.

2026 고양호수예술축제 포스터.[사진=고양시]

고양시는 오는 18일부터 20일까지 일산호수공원 일원에서 대한민국 대표 거리 예술 축제 '2026 고양호수예술축제'를 개최한다고 14일 밝혔다.

다채로운 거리공연은 물론 1000여 대의 불꽃 드론 라이트 쇼와 불꽃놀이, '발라드 황제' 신승훈의 공연까지 더해져 가을밤의 낭만을 선사할 예정이다.

올해로 15회를 맞은 고양호수예술축제는 '예술, 거리에서 놀다! Rhythm of the Street'를 슬로건으로 내건 이번 축제는 호수공원과 라페스타, 웨스턴돔 일대를 거대한 예술 무대로 꾸민다.

국내외 50여 단체가 참여하여 공원과 거리 곳곳에서 서커스·인형극 등 100여 회의 공연을 선보인다. 축제의 문은 하늘과 지상을 아우르는 국내 최초 공중 뮤직 퍼포먼스 'Hey, Listen'(9월 19일 오후 7시 30분, 한울광장)이 연다.

국내 우수 거리예술 작품 15편을 선보이는 'GSAF 초이스'와 브라질·이탈리아·일본 등 세계 각국의 거리예술가가 참여하는 'GSAF 글로벌'을 통해 실험 정신과 기발한 상상력을 더한 작품들도 관객을 만난다.

축제 마지막 날인 20일 저녁에는 1000여 대의 드론이 밤하늘을 수놓는 불꽃 드론라이트 쇼와 불꽃놀이가 펼쳐지고, 발라드 황제 신승훈이 무대에 올라 가을 축제의 대미를 장식한다.

지역 소상공인들이 운영하는 플리마켓 '예술상점'에서는 지역 공방들의 수제품을 구매할 수 있다. 주변 상가 활성화를 위해 배달존도 별도로 운영해 공연과 체험, 먹거리 등 축제의 즐거움을 한자리에서 누릴 수 있도록 했다.

행사의 모든 프로그램은 무료로 진행된다. 자세한 정보는 고양호수예술축제 공식 홈페이지에서 확인 가능하다.

민경선 시장은 "거리예술 축제는 고양시의 다채로운 문화 콘텐츠를 알리는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 다양한 행사와 지역 상권을 연결해 방문객이 머물며 식사와 쇼핑도 즐기는 문화 관광 도시로 발전시키겠다"고 말했다.

skyimhan@newspim.com