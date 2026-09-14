지창욱, 일잘러→딸기남 변신…'메리 베리 러브' 첫 스틸 공개

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 지창욱이 CJ ENM과 일본 Nippon TV가 공동 제작한 글로벌 프로젝트 '메리 베리 러브'를 통해 달콤한 로맨스로 돌아온다.

오는 10월 7일 세계 최초로 공개되는 CJ ENM의 글로벌 콘텐츠 '메리 베리 러브'는 폭망한 한국 공간 기획자 '유빈'과 일본 여성 농부 '카린'이 아름다운 섬에서 펼치는 국경 초월 새콤달콤 로맨스로, '글로벌 IP 파워하우스' CJ ENM과 일본 지상파 방송국 Nippon TV가 처음으로 손잡은 공동 제작 프로젝트다.

글로벌 인기를 구가하는 지창욱(이유빈 역)과 이마다 미오(시라하마 카린 역)의 만남은 물론, K-콘텐츠의 제작 기술의 글로벌 시장 확대를 이끌 교두보 프로젝트로 기대를 모으고 있다.

이 가운데 '메리 베리 러브' 측이 지창욱의 첫 스틸을 공개해 이목을 집중시킨다. 극중 지창욱이 맡은 '이유빈' 역은 한국에서 잘나가던 공간 기획자였지만, 하루아침에 모든 걸 잃고, 차로섬으로 향하는 인물이다. 완벽주의 성격의 소유자인 그는 사랑스럽고 열정적인 딸기농부 시라하마 카린(이마다 미오)을 만나 예상치 못한 인생의 변화를 맞이하게 된다.

공개된 스틸 속 지창욱은 일에 몰두한 일잘러의 아우라를 물씬 풍긴다. 깔끔하게 떨어지는 셔츠핏이 훈훈함을 자아내는 한편, 설계도를 꼼꼼히 살펴보는 그의 날카로운 집중력이 업계 1티어의 완벽주의를 여실히 보여준다. 일도 외모도 빈틈없는 지창욱의 모습이 보는 이들을 단숨에 매료시킨다.

이와 함께 딸기밭에 발을 들인 지창욱의 모습이 이어져 눈길을 끈다. 앞선 모습과는 달리 부드러운 미소를 띤 지창욱의 표정이 심쿵 포인트를 더한다. 탐스러운 딸기만큼 달달한 그의 눈빛이 시골 풍경을 순식간에 로맨틱한 분위기로 뒤바꾼다. 과연 완벽주의 일잘러였던 지창욱이 차로섬의 딸기밭에서 어떤 반전 모습을 보여줄지, 존재만으로도 설렘을 자아내는 '딸기남' 지창욱의 활약에 궁금증이 고조된다.

이에 지창욱은 "대본을 받고 저와 잘 맞으면서도 친근하게 다가갈 수 있는 캐릭터라 느꼈다. 일에 열정적인 모습이 저와 비슷한 지점이기도 했다. 대본을 읽는 내내 설레고 기대됐다"라고 프로젝트 합류 소감을 밝혔다. 이어 "'메리 베리 러브'는 밝고 경쾌하며 사랑스러운 작품이라 촬영 현장에서도 웃음이 끊이지 않았다"라며 "유빈이 카린을 만나 어떻게 사랑을 찾아가고, 또 어떤 식으로 성장해 나갈지 그 과정을 꼭 지켜봐 달라"라고 당부해 기대감을 높였다.

한편 CJ ENM과 지창욱이 의기투합한 글로벌 프로젝트 '메리 베리 러브'는 10월 7일 디즈니+에서 세계 최초로 공개되며, 일본 지상파 방송국 Nippon TV에서 매주 수요일 방송될 예정이다.

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