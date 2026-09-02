지창욱, 3년 만에 로코 복귀…'메리 베리 러브' 10월 7일 전 세계 공개

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 지창욱이 3년 만에 로맨틱 코미디로 돌아온다.

CJ ENM의 글로벌 콘텐츠 '메리 베리 러브(Merry Berry Love)'는 폭망한 한국 공간 기획자 '유빈'과 일본 여성 농부 '카린'이 아름다운 섬에서 펼치는 국경 초월 새콤달콤 로맨스다. '글로벌 IP 파워하우스' CJ ENM과 일본 지상파 방송국 Nippon TV가 처음으로 손잡은 공동 제작 프로젝트로, 독보적인 기획력과 제작 역량을 바탕으로 글로벌 콘텐츠 시장에서 영향력을 넓혀온 CJ ENM이 일본의 지상파 방송국과의 협업을 통해 콘텐츠 제작 경쟁력을 다시 한번 입증하고, 글로벌 시장에서 국가를 넘어 콘텐츠 제작사로서의 위상을 한층 확장하는 발판이 될 것으로 기대를 모은다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 메리 베리 러브 포스터. [사진=메리 베리 러브] 2026.09.02 moonddo00@newspim.com

이 가운데 '메베럽' 측이 10월 7일 디즈니+와 Nippon TV에서 전 세계 최초 공개를 확정 지으며 메인 포스터를 전격 공개해 눈길을 끈다. 극중 지창욱은 하룻밤 사이에 모든 것을 잃은 공간 기획자 '이유빈'을, 이마다 미오는 딸기 하나만 보고 살아온 차로섬의 넘버원 농부 '시라하마 카린'역을 맡았다. 전혀 다른 삶 속에 있던 두 사람이 서로를 통해 치유하고 성장해 나가는 과정을 그릴 예정이다.

공개된 포스터에는 보는 것만으로도 설렘을 유발하는 지창욱과 이마다 미오의 투샷이 담겨 있다. 지창욱은 자신에게 살포시 기댄 이마다 미오를 든든하게 지탱하고 있는 모습. 이마다 미오를 향한 지창욱의 달콤한 미소가 심장을 단번에 간질거리게 만든다. 특히 서로를 향해 수줍게 다가선 두 사람의 밀착 포옹이 심박수를 고조시키며 분위기를 한층 달콤하게 물들인다.

또한 "오늘, 당신은 어떤 사랑을 심으셨나요?"라는 카피 문구가 흥미를 높인다. 이는 극중 이마다 미오의 딸기밭을 배경으로 펼쳐질 두 사람 사이의 로맨스 기류를 암시하는 것. 과연 하루아침에 망해버린 공간 기획자 지창욱이 딸기 농부 이마다 미오와 어떤 사연으로 얽히게 된 걸지, 제철 딸기만큼이나 달달할 두 사람의 케미스트리는 어떨지 기대감을 고조시킨다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 메리 베리 러브 예고편. [사진=메리 베리 러브] 2026.09.02 moonddo00@newspim.com

이와 함께 이들의 유쾌하고 사랑스러운 로맨스를 예고하는 '메베럽'의 메인 예고가 공개돼 시선을 사로잡는다. 특히 완벽주의자 공간 기획자에서 딸기밭 인부로 변신한 지창욱의 변신이 흥미를 높인다. 거친 밭일을 감내하며 온몸으로 구르는 지창욱의 꼬질한 모습부터, 이마다 미오의 곁을 지키는 든든한 껌딱지 모멘트까지 더해지며 색다른 재미를 선사한다. 나아가 점차 서로에게 스며드는 지창욱과 이마다 미오의 말랑말랑한 케미스트리가 폭발하며 설렘 지수를 끌어올린다. 또한 사랑을 위해 차로섬에 남은 워홀러 '박구남' 역의 남윤수의 에너지 넘치는 모습까지 더해지면서, 순정직진남으로 변신한 그의 활약에도 기대감이 증폭된다.

'메리 베리 러브'는 10월 7일 디즈니+에서 전 세계 최초 공개되며, 일본 지상파 방송국 Nippon TV에서 매주 수요일 방송될 예정이다.

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