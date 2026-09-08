남양주시, 추석 연휴 대형마트 휴업일 일시 변경

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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 추석 연휴를 앞두고 시민들의 장보기 편의를 높이고 지역경제 활성화를 위해 지역 내 대형마트 및 준대규모점포(SSM)의 의무휴업일을 당초 23일에서 추석 당일인 25일로 한시적 변경한다고 8일 밝혔다.

남양주시 2026년 9월 추석명절' 의무휴업일 변경 알림 [자료=남양주시]

시에 따르면 해당 점포들은 23일에는 정상 영업하고 25일에는 휴업한다. 의무휴업일 변경 대상은 롯데마트 덕소점·마석점, 이마트 남양주점·다산점·별내점·진접점, 홈플러스 진접점 등 대형마트 7곳과 준대규모점포 33곳이다.

다만 준대규모점포인 하나로마트 다산역점은 유통산업발전법 적용에 따라 기존과 동일하게 의무휴업 없이 정상 영업을 이어간다고 설명했다.

시 관계자는 "추석을 앞둔 시민들의 장보기 편의를 제고하는 동시에 유통업계 종사자들이 명절 당일 휴식을 보장받을 수 있도록 의무휴업일을 조정했다"며 "변경된 영업일을 미리 확인해 명절 준비에 차질이 없기를 바라며 전통시장과 상점가에도 많은 관심과 이용을 부탁드린다"고 말했다.

이번 의무휴업일 한시 변경과 관련한 세부 내용은 남양주시 누리집(홈페이지) 내 고시·공고란에서 확인할 수 있다.

asj7376@newspim.com