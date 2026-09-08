유동균 마포구청장, 어린이 교통안전 캠페인 참여…"통학로 안전 확보"

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[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 유동균 서울 마포구청장은 8일 오전 8시 하늘초등학교 주변 통학로에서 열린 '어린이 교통안전 합동 캠페인'에 참여해 등굣길의 안전한 보행환경 조성에 나섰다.

이번 캠페인은 개학철을 맞아 어린이보호구역 내 교통안전 의식을 높이고 안전한 통학로를 만들기 위해 마련된 '마포구 교통안전실무협의체'의 첫 협력사업이다. 캠페인에는 마포구 관계자를 비롯해 마포경찰서, 마포구의회, 녹색어머니회 등이 함께했다.

유동균 마포구청장이 8일 오전 서울하늘초등학교 정문 앞에서 열린 '개학철 어린이 교통안전 합동 캠페인'에서 등교하는 학생에게 안전보행 안내 홍보물을 전달하고 있다. [사진=마포구]

유동균 구청장은 등교하는 어린이들에게 보행 중 스마트폰 사용을 자제하고 횡단보도에서는 차량을 살핀 뒤 건너는 등 안전보행 수칙을 안내했다. 어린이보호구역을 지나는 운전자에게는 서행운전과 불법 주정차 금지 등 교통법규 준수를 당부했다.

유 구청장은 "어린이들이 매일 오가는 통학로는 무엇보다 안전해야 한다"며 "관계기관과 함께 통학로 곳곳을 꼼꼼히 살피고, 어린이들이 안전하게 학교에 다닐 수 있는 마포를 만들어가겠다"고 밝혔다.

kh99@newspim.com