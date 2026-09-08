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삼성SDS, 2027년 로봇 플랫폼 출시

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  • 삼성SDS가 8일 리얼 서밋 2026서 AX 전략을 공개했다
  • AI 인프라·플랫폼·솔루션을 묶은 풀스택과 FDE 200명 확대를 밝혔다
  • 오픈AI·앤트로픽 협력과 2027년 로봇 플랫폼 출시도 예고했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

FDE 연내 200명 확대·오픈AI 데이브레이크 참여
'다차원 AI 풀스택'…기업 업무에서 제조까지 AX 전선 확대

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성SDS가 기업의 인공지능(AI) 도입을 실제 비즈니스 성과로 연결하기 위한 '다차원 AI 풀스택' 전략을 내놨다. AI 인프라·플랫폼·솔루션에 산업별 전문성과 컨설팅·구축·운영 역량을 결합하고, 고객 현장에 투입하는 AX 전문인력도 연내 200명 규모로 늘린다. 오픈AI·앤트로픽 등 글로벌 AI 기업과의 협력을 확대하는 동시에 피지컬 AI를 활용한 제조 혁신 사업에도 본격 뛰어든다.

삼성SDS는 8일 서울 코엑스에서 '리얼 서밋 2026'을 열고 이 같은 AX 사업 전략을 공개했다. 행사에는 현장 참석자 8000여명과 온라인 참여자를 합쳐 약 1만5000명이 참여했다.

8일 코엑스 컨벤션센터에서 진행된 엔터프라이즈 AX 콘퍼런스 '리얼 서밋 2026'에서 삼성SDS 이준희 대표이사(사장)가 기조연설을 하고 있다. [사진=삼성SDS 제공]

◆ "AI는 업무를, AX는 비즈니스를 바꾼다"

이준희 삼성SDS 대표이사 사장은 이날 기조연설에서 기업들의 AI 도입 확대와 실제 성과 사이에 여전히 큰 격차가 있다고 진단했다. 맥킨지 조사에 따르면 기업의 88%가 최소 하나 이상의 업무에 AI를 도입했지만 AI가 기업 이익에 유의미하게 기여한다고 답한 기업은 6%에 그쳤다.

이 대표는 "AX는 단순히 AI를 도입해 시간과 비용을 절감하는 것과는 차원이 다른 근본적인 변화"라며 "AI는 업무를 바꾸지만 AX는 비즈니스를 바꾼다"고 말했다.

삼성SDS는 이를 위해 프로세스 재설계, AI가 활용할 수 있는 데이터 구축, 다수 AI 에이전트 운영, AI 거버넌스와 보안, AI 친화적 조직과 기업문화 등 7가지 요소를 AX의 핵심으로 제시했다.

삼성SDS는 자사 업무에 AI를 먼저 적용하고 검증하는 '클라이언트 제로' 전략도 강화한다. 개발·구매·품질·경영지원·사업이행·마케팅·영업 등 7개 핵심 프로세스에서 AX를 직접 적용한 뒤 성과와 노하우를 고객사에 확산한다는 계획이다.

고객 현장에서 AI 적용을 지원하는 FDE(Forward Deployed Engineer) 인력도 연내 200여명으로 확대한다. FDE가 고객의 업무 현장에 직접 들어가 비즈니스 문제를 찾고 적합한 AI 모델과 솔루션을 적용해 성과 창출까지 지원하는 방식이다.

◆ 오픈AI·앤트로픽 협력 확대…'일하는 AI' 10월 출시

글로벌 AI 기업과의 협력도 한층 넓힌다. 삼성SDS는 오픈AI, 앤트로픽, 구글클라우드, 엔비디아, 액센츄어 등과 AI 모델부터 플랫폼·인프라·보안까지 아우르는 협력 체계를 구축하고 있다.

특히 국내 기업 최초로 오픈AI의 '데이브레이크 파트너 프로그램' 파일럿 파트너로 참여한다. 오픈AI의 프론티어 모델을 활용해 보안 취약점을 찾아내는 데 그치지 않고 실제 공격 가능성을 검증하고 위험 우선순위를 결정한 뒤 보안 패치 생성·테스트까지 지원할 계획이다.

지난 7월에는 앤트로픽과 국내 기업 AX 지원을 위한 전략적 파트너십도 체결했다. 이날 행사에는 김경훈 오픈AI 한국총괄대표와 최기영 앤트로픽 한국 대표가 참석했으며 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 영상 메시지를 통해 삼성SDS와의 협력 확대 의지를 밝혔다.

기업용 AI 에이전트도 고도화한다. 삼성SDS는 오는 10월 AI 업무 동료 '브리티웍스 코워크'를 정식 출시한다. 사용자가 업무 목표를 주면 AI가 필요한 작업을 스스로 계획하고 자료 조사와 보고서 작성, 메일 발송, 일정 등록까지 수행한다.

8일 코엑스 컨벤션센터에서 진행된 엔터프라이즈 AX 콘퍼런스 '리얼 서밋 2026'에서 삼성SDS 이준희 대표이사(사장)가 기조연설을 하고 있다. [사진=삼성SDS 제공]

◆ AX 넘어 제조 '피지컬 AI'로…2027년 로봇 플랫폼 출시

삼성SDS는 AX의 범위를 디지털 업무에서 실제 제조 현장으로 확대하는 RX(Robotics Transformation) 사업도 공식화했다. 지난 6월 클라우드서비스사업부에 RX사업팀과 RX실행팀을 신설한 데 이어 제조 현장의 수작업을 로봇과 피지컬 AI로 전환하는 사업을 본격화한다.

삼성SDS는 지난 25년 동안 반도체·2차전지·바이오·자동차 등 430여개 고객사의 제조실행시스템(MES)과 설비·물류 자동화를 구축한 경험을 기반으로 2027년 '로봇 오케스트레이션 플랫폼'을 선보일 계획이다. 서로 다른 제조사의 로봇을 하나의 시스템으로 연결해 동선과 작업을 실시간으로 조율하는 기술이다.

레인보우로보틱스와 월든 로보틱스, 에이로봇 등 10개 기업과 'Team REX' 생태계도 구축했다. 삼성SDS는 월든 로보틱스와 전략적 투자 및 협력을 통해 제조 현장 적용 사례와 기술 검증도 공동 추진한다.

이 대표는 "단순한 AI 도입 단계에 머물지 않고 실제 비즈니스 성과를 창출할 수 있는 해법을 제공하겠다"며 "다차원 AI 풀스택과 글로벌 AI 생태계를 기반으로 고객의 AX 여정을 지원하겠다"고 말했다.

mkyo@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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