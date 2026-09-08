삼성SDS, 2027년 로봇 플랫폼 출시

FDE 연내 200명 확대·오픈AI 데이브레이크 참여

'다차원 AI 풀스택'…기업 업무에서 제조까지 AX 전선 확대

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성SDS가 기업의 인공지능(AI) 도입을 실제 비즈니스 성과로 연결하기 위한 '다차원 AI 풀스택' 전략을 내놨다. AI 인프라·플랫폼·솔루션에 산업별 전문성과 컨설팅·구축·운영 역량을 결합하고, 고객 현장에 투입하는 AX 전문인력도 연내 200명 규모로 늘린다. 오픈AI·앤트로픽 등 글로벌 AI 기업과의 협력을 확대하는 동시에 피지컬 AI를 활용한 제조 혁신 사업에도 본격 뛰어든다.

삼성SDS는 8일 서울 코엑스에서 '리얼 서밋 2026'을 열고 이 같은 AX 사업 전략을 공개했다. 행사에는 현장 참석자 8000여명과 온라인 참여자를 합쳐 약 1만5000명이 참여했다.

8일 코엑스 컨벤션센터에서 진행된 엔터프라이즈 AX 콘퍼런스 '리얼 서밋 2026'에서 삼성SDS 이준희 대표이사(사장)가 기조연설을 하고 있다. [사진=삼성SDS 제공]

◆ "AI는 업무를, AX는 비즈니스를 바꾼다"

이준희 삼성SDS 대표이사 사장은 이날 기조연설에서 기업들의 AI 도입 확대와 실제 성과 사이에 여전히 큰 격차가 있다고 진단했다. 맥킨지 조사에 따르면 기업의 88%가 최소 하나 이상의 업무에 AI를 도입했지만 AI가 기업 이익에 유의미하게 기여한다고 답한 기업은 6%에 그쳤다.

이 대표는 "AX는 단순히 AI를 도입해 시간과 비용을 절감하는 것과는 차원이 다른 근본적인 변화"라며 "AI는 업무를 바꾸지만 AX는 비즈니스를 바꾼다"고 말했다.

삼성SDS는 이를 위해 프로세스 재설계, AI가 활용할 수 있는 데이터 구축, 다수 AI 에이전트 운영, AI 거버넌스와 보안, AI 친화적 조직과 기업문화 등 7가지 요소를 AX의 핵심으로 제시했다.

삼성SDS는 자사 업무에 AI를 먼저 적용하고 검증하는 '클라이언트 제로' 전략도 강화한다. 개발·구매·품질·경영지원·사업이행·마케팅·영업 등 7개 핵심 프로세스에서 AX를 직접 적용한 뒤 성과와 노하우를 고객사에 확산한다는 계획이다.

고객 현장에서 AI 적용을 지원하는 FDE(Forward Deployed Engineer) 인력도 연내 200여명으로 확대한다. FDE가 고객의 업무 현장에 직접 들어가 비즈니스 문제를 찾고 적합한 AI 모델과 솔루션을 적용해 성과 창출까지 지원하는 방식이다.

◆ 오픈AI·앤트로픽 협력 확대…'일하는 AI' 10월 출시

글로벌 AI 기업과의 협력도 한층 넓힌다. 삼성SDS는 오픈AI, 앤트로픽, 구글클라우드, 엔비디아, 액센츄어 등과 AI 모델부터 플랫폼·인프라·보안까지 아우르는 협력 체계를 구축하고 있다.

특히 국내 기업 최초로 오픈AI의 '데이브레이크 파트너 프로그램' 파일럿 파트너로 참여한다. 오픈AI의 프론티어 모델을 활용해 보안 취약점을 찾아내는 데 그치지 않고 실제 공격 가능성을 검증하고 위험 우선순위를 결정한 뒤 보안 패치 생성·테스트까지 지원할 계획이다.

지난 7월에는 앤트로픽과 국내 기업 AX 지원을 위한 전략적 파트너십도 체결했다. 이날 행사에는 김경훈 오픈AI 한국총괄대표와 최기영 앤트로픽 한국 대표가 참석했으며 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 영상 메시지를 통해 삼성SDS와의 협력 확대 의지를 밝혔다.

기업용 AI 에이전트도 고도화한다. 삼성SDS는 오는 10월 AI 업무 동료 '브리티웍스 코워크'를 정식 출시한다. 사용자가 업무 목표를 주면 AI가 필요한 작업을 스스로 계획하고 자료 조사와 보고서 작성, 메일 발송, 일정 등록까지 수행한다.

8일 코엑스 컨벤션센터에서 진행된 엔터프라이즈 AX 콘퍼런스 '리얼 서밋 2026'에서 삼성SDS 이준희 대표이사(사장)가 기조연설을 하고 있다. [사진=삼성SDS 제공]

◆ AX 넘어 제조 '피지컬 AI'로…2027년 로봇 플랫폼 출시

삼성SDS는 AX의 범위를 디지털 업무에서 실제 제조 현장으로 확대하는 RX(Robotics Transformation) 사업도 공식화했다. 지난 6월 클라우드서비스사업부에 RX사업팀과 RX실행팀을 신설한 데 이어 제조 현장의 수작업을 로봇과 피지컬 AI로 전환하는 사업을 본격화한다.

삼성SDS는 지난 25년 동안 반도체·2차전지·바이오·자동차 등 430여개 고객사의 제조실행시스템(MES)과 설비·물류 자동화를 구축한 경험을 기반으로 2027년 '로봇 오케스트레이션 플랫폼'을 선보일 계획이다. 서로 다른 제조사의 로봇을 하나의 시스템으로 연결해 동선과 작업을 실시간으로 조율하는 기술이다.

레인보우로보틱스와 월든 로보틱스, 에이로봇 등 10개 기업과 'Team REX' 생태계도 구축했다. 삼성SDS는 월든 로보틱스와 전략적 투자 및 협력을 통해 제조 현장 적용 사례와 기술 검증도 공동 추진한다.

이 대표는 "단순한 AI 도입 단계에 머물지 않고 실제 비즈니스 성과를 창출할 수 있는 해법을 제공하겠다"며 "다차원 AI 풀스택과 글로벌 AI 생태계를 기반으로 고객의 AX 여정을 지원하겠다"고 말했다.

mkyo@newspim.com