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한국관광공사, 몽골 광산 도시로 가는 K의료관광… 고부가 방한 시장 정조준

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  • 한국관광공사가 4일부터 6일까지 몽골서 의료관광 로드쇼를 열었다.
  • 몽골 광업·금융권과 협력해 맞춤형 방한 상품 개발을 논의했다.
  • 803건 상담에 19.6억 원 추정 매출을 기록했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국관광공사(사장 박성혁)는 지난 4일부터 6일까지 몽골 울란바타르와  달란자드가드에서 '2026 몽골 한국 의료관광 로드쇼'를 열고 몽골 의료관광객 유치에 나섰다. 
 
지난해 몽골에서 한국을 찾은 의료관광객은 3만 5586명으로, 방한 몽골관광객의 21.3%에 달한다. 몽골 의료관광객의 최근 3개년 평균 성장률은 27.4%, 1인당 소비액은 약 988만 원으로 전체 방한 의료관광객 평균(673만 원)의 1.5배에 이르는 대표 고부가가치 시장이다. 공사는 몽골 전체 수출의 94%, GDP의 30%를 차지하는 최대 경제 기반인 '광업' 산업과 현지의 증가하는 의료관광 수요에 주목해 이번 로드쇼를 마련했다.

(왼쪽) 공사 박성혁 사장. 만달금융그룹 바트히식 CEO 업무협약 체결 [사진=한국관광공사]

우선, 공사는 9만 여명의 소속 근로자를 보유한 '몽골국립광업협회'와 면담을 갖고 근로자 맞춤형 필수 검진 및 특화 웰니스 프로그램 도입을 제안했다. 아울러 국가 전략 광산을 총괄하는 국영 지주회사 '칭기즈칸 국부펀드' 및 산하 17개 광산기업(1만 8천여 명 임직원)과 맞춤형 의료관광 상품 도입을 논의하며 핵심 기간산업 공략을 구체화했다. 또한, 맞춤형 상품의 실제 운영을 담당할 현지 핵심 의료관광 유치업계 5개사와 만나 임직원뿐만 아니라 배우자 등 동반 가족까지 아우르는 의료·웰니스 및 비수도권 연계 상품 개발 방안을 검토했다.

이와 함께 현지 금융그룹들과 현장 중심 방한 유치 협력을 다졌다. 4일 저녁 울란바타르 '한국의료관광의 밤' 행사에서 몽골 자산운용 시장의 약 90%를 점유한 '만달금융그룹'과 방한 의료관광 활성화 업무협약을 체결했다. 양측은 26만 명의 고객 네트워크를 활용한 공동 방한 의료관광 상품개발과 지속적인 네트워크에 뜻을 모았다. 이어 몽골무역개발은행(TDB)과 진료비 할인 프로그램 '브리토 케어(Britto Care)' 적용 확대 및 VIP 대상 하이엔드 웰니스 상품 개발 방안을 다각도로 점검했다.

현지 소비자와 업계를 직접 겨냥한 B2C·B2B 마케팅도 성황리에 추진됐다. 이번 로드쇼에 국내 의료기관 및 의료관광 유치업체 총 23개사 59명이 참가해 만달 VIP 고객 200여 명을 대상으로 개인별 희망 진료 분야에 맞춘 1:1 심층 상담을 진행해 큰 호응을 얻었다. 나아가 세계적 규모의 광산(오유톨고이)이 위치한 움느고비도 달란자드가드로 무대를 옮겨 임직원 및 주민 800여 명 대상 현장 맞춤형 의료관광 상담 홍보관을 운영하고, '달란자드가드 한국의료관광의 밤'을 통해 지역 단위 협력을 다졌다.

몽골 한국 의료관광 로드쇼 B2B 상담 [사진=한국관광공사]

공사는 이번 로드쇼를 통해 총 803건의 상담을 성사시키며 약 19.6억 원의 추정 매출을 기록하는 실질적인 성과를 거두었다.

박성혁 사장은 "이번 로드쇼를 계기로 몽골국립광업협회를 비롯한  의료관광 유치업체, TDB은행, 칭기즈칸 국부펀드, 만달금융그룹 등 현지 주요 기관 및 금융권과 릴레이 면담을 진행했다"며 "현재 공사는 현지 유력 여행사와의 협력으로 '건강한 광부' 상품 개발하여 운영 중이며, 공사·여행사·광산업계·금융권(카드·보험)이 다자간 협업하는 몽골 광부대상 건강증진 프로그램인 '행복한 광부 캠페인'을 추가 제안해 몽골 광업 임직원 대상 의료관광객 유치에 총력을 기울이겠다"고 밝혔다.

한편, 공사는 2017년 울란바토르 지사 개소 이후 2019년 의료관광 전담 매니저를 채용하는 등 몽골 현지 의료관광 시장 개척과 유치 기반 강화를 위한 노력을 지속해오고 있다.

jyyang@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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