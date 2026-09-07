동해시, 고령자복지주택 402세대 입주자 모집

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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시가 7일 국토교통부 공모사업의 일환으로 추진 중인 '동해천곡 고령자복지주택'의 402세대 입주자 모집을 시작한다고 밝혔다.

동해 천곡 고령자복지주택은 고령자와 주거취약계층의 주거 안정을 목표로 하는 프로젝트로 2020년 국토교통부의 고령자복지주택 공모에 선정돼 LH한국토지주택공사가 사업을 시행하고 동해시가 기반시설 조성 등을 책임지고 있다.

사업 진행 과정에서 지반이 약한 부분과 동공이 확인돼 보강공사에 오랜 시간이 소요됐으며, 국제적인 정세 불안으로 인한 건설자재 수급 차질 등 외부 요인도 겪었다.

동해천곡 고령자복지주택.[사진=동해시] 2026.09.07 onemoregive@newspim.com

동해시와 LH는 현장 상황에 맞춰 공정을 조정하고 지속적으로 협의하며 2027년 6월 준공을 목표로 진행하고 있다.

이번 공급규모는 영구임대 202세대와 행복주택 200세대 등 총 402세대다. 영구임대는 고령자 단독 170세대와 고령자 쉐어 32세대, 행복주택은 청년 30세대, 고령자 116세대, 신혼부부 54세대로 나뉜다.

특히 고령자의 생활특성을 반영한 무장애 설계와 복지시설을 통합 조성해 '주거와 복지'를 함께 제공하는 것이 특징이다.

인터넷 접수는 7일부터 11일까지 LH청약플러스를 통해 현장 접수는 9월 8일부터 10일까지 동해시청 본관 4층 소회의실에서 진행된다.

신청자는 모집공고일인 2026년 8월 24일 현재 공급유형별 자격 요건을 모두 충족해야 하며 세부 사항은 모집공고를 통해 확인할 수 있다.

당첨자 발표는 2027년 2월 19일로 예정돼 있으며 계약은 3월 16일부터 18일까지 진행될 계획이다. 입주 일정은 공사 진행 상황에 따라 안내될 예정이다.

김헌수 건축과장은 "예상치 못한 현장 여건과 대외적 변수에도 불구하고 LH와 협의하며 사업을 진행해왔다"며 "2027년 6월 준공까지 남은 모든 절차를 신속히 마무리해 고령자와 주거취약계층의 주거 안정과 주거복지 향상에 힘쓰겠다"고 말했다.

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