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고창 출신 독립운동가 5명 추가 서훈…'의향 고창' 위상 강화

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  • 고창군이 7일 지역 출신 독립운동가 5명의 서훈 확정을 밝혔다.
  • 군은 발굴·신청을 주도해 누적 서훈자를 121명으로 늘렸다.
  • 심덕섭 군수는 유족 예우와 선양을 계속하겠다고 말했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

광복절 계기 대통령표창 4명·애족장 1명 공훈 인정
자체 발굴사업, 지난해 14명 이어 누적 19명 정부포상

[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창군이 지역 출신 미서훈 독립운동가를 직접 발굴해 정부포상으로 연결하는 성과를 이어가며 '의향 고창'의 역사적 위상을 높이고 있다고 7일 밝혔다.

고창군에 따르면 국가보훈부의 제81주년 광복절 계기 독립유공자 포상 심사 결과 지역 출신 독립운동가 5명이 새롭게 서훈을 확정받았다. 이에 따라 고창 출신 독립유공자는 기존 116명에서 121명으로 늘었다.

고창군청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.09.07 gojongwin@newspim.com

이번에 포상을 받은 독립운동가는 김기옥, 은숙정, 진갑선, 최준홍 선생 등 4명으로 대통령표창을 받았다. 황병수 선생은 애족장에 이름을 올렸다. 이들은 일제강점기 국내항일 운동을 펼치며 조국의 독립을 위해 헌신한 인물들이다.

고창군은 지난 2024년 자체 예산을 투입해 '고창 출신 독립운동가 발굴 및 서훈신청' 연구용역을 추진했다. 이를 통해 발굴한 103명의 공적조서를 국가보훈부에 제출했으며 2025년 14명에 이어 올해 5명이 추가로 정부포상을 받는 성과를 거뒀다.

2025년에는 3·1절 7명, 광복절 4명, 순국선열의 날 3명 등 모두 14명의 공훈이 인정됐다. 올해까지 누적 19명의 독립운동가가 서훈을 받으면서 지역의 역사적 정체성을 재조명하는 계기가 됐다.

특히 지자체가 사료 분석부터 공적조서 작성과 서훈 신청까지 전 과정을 주도한 점이 특징이다. 이 사업은 '2025년 전북특별자치도 적극행정 우수사례 경진대회' 우수상 수상으로 이어졌다.

올 8월에는 '광복회전북특별자치도지부 고창군지회'가 설립돼 독립운동가 발굴을 넘어 보훈 기반을 강화하는 성과로 이어졌다.

심덕섭 고창군수는 "2024년 연구용역 성과가 지난해에 이어 이번 광복절까지 값진 서훈으로 이어져 매우 뜻깊다"며 "심사를 기다리는 분들에게도 좋은 소식이 이어지길 기대하며 한 분의 독립운동가도 역사 속에 묻히지 않도록 유족 예우와 선양에 최선을 다하겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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