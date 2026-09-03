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미 연준 베이지북 "에너지·정책·국제분쟁 불확실성 고조"

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AI 핵심 요약

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  • 연준이 2일 베이지북에서 에너지·정책·분쟁 불확실성 확대를 밝혔다.
  • 경제는 완만히 확장했고 고용·물가는 소폭 상승에 그쳤다.
  • 금리 인상 가능성이 커졌고 시장은 이달 인상 확률을 65%로 봤다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"전망은 긍정적이나 업종별 심리 엇갈려"…9월 인상 확률 65%

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미 연방준비제도(Fed)가 높은 에너지 가격과 정책, 국제 분쟁을 둘러싼 불확실성이 고조됐다고 진단했다.

연준은 2일(현지시간) 공개한 경기동향보고서 베이지북에서 "높은 에너지 가격과 정책, 국제 분쟁의 영향을 둘러싼 불확실성이 고조됐다는 보고가 있었다"고 밝혔다. 이어 "향후 몇 달에 대한 전반적 전망은 긍정적이지만 업종별로 심리가 엇갈렸다"고 덧붙였다.

베이지북은 12개 지역 연방준비은행이 수집한 질적 경제 정보를 담은 자료다. 연준은 오는 15~16일 회의에서 금리 인상 여부를 판단할 때 이를 공식 지표와 함께 참고한다.

경제 활동은 완만하게 확장한 것으로 나타났다. 고용은 소폭 늘었고 물가는 완만하게 올랐다. 물가 상승 속도는 12개 지역 가운데 3곳에서 둔화했고 1곳에서 빨라졌으며 8곳은 변화가 없었다. 보고서는 "일부 지역의 소비자 대면 업체들은 고객의 가격 민감도가 높아지면서 원가 상승분을 전가하는 데 한계가 있다고 언급했다"고 전했다.

미국 워싱턴 DC의 연방준비제도 건물 [사진=로이터 뉴스핌]

투입 비용 압박은 제조업과 건설업에서 두드러졌다. 다수 지역에서 에너지와 운송, 원자재 가격이 올랐다는 보고가 광범위하게 나왔다. 특히 금속과 석유화학 제품이 그랬다. 관세 영향을 언급한 지역도 여럿이었고 기업들은 의료비와 보험료 부담이 상당하다고 설명했다.

주택시장 약세도 지목됐다. 뉴욕 연은은 "한 창호 유통업체는 물가와 주택담보대출 금리 상승 속에 소비자들이 주택에 투자하기를 망설이면서 매출이 둔화했다고 언급했다"고 전했다. 세인트루이스 연은은 "테네시 서부의 한 관계자는 주택시장이 안정에서 침체로 넘어가고 있으며 재고가 늘고 매물이 시장에 머무는 기간이 길어지고 있다고 설명했다"고 보고했다.

임금이 물가를 밀어 올리는 요인이라는 신호는 크지 않았다. 다만 건설과 제조업 등 일부 업종에서는 압력이 관찰됐다. 이들 업종은 성장세도 강한 것으로 보고됐다.

인공지능(AI)의 영향도 다시 부각됐다. 각 지역은 AI가 노동 수요에 "긍정적 효과와 부정적 효과를 모두" 미치고 있다고 보고했다. 데이터센터와 국방 지출과 연계된 주문이 늘었다는 지역도 여럿이었다.

연준은 지난 7월 말 회의에서 기준금리를 연 3.50~3.75%로 유지했다. 다만 19명의 정책 결정자 가운데 5명은 금리 인상이 이미 늦었다는 입장을 밝혔고, 몇 명은 동결을 계속 지지하려면 물가가 더 개선되는 것을 봐야 한다고 말했다.

이달 인상 기대는 높은 상태다. 케빈 워시 연준 의장이 지난주 물가에 최우선 관심을 두고 있다고 밝히고, "기저 물가가 2% 목표로 분명하고 충분한 속도로 가고 있다는 확신을 지표가 주지 못하면 할 일이 남았다"며 금리 인상에 열려 있다는 신호를 보냈기 때문이다.

연준이 목표로 삼는 개인소비지출(PCE) 물가는 5년 반가량 목표를 웃돌고 있다. 워시 의장은 최근 두 달 지표가 예상보다 나았지만 추세가 의미 있게 개선됐다고 보기는 어렵다고 밝혔다.

금융시장은 이달 인상 확률을 약 65%, 동결 확률을 35%로 반영하고 있다. 회의를 코앞에 두고도 불확실성이 이례적으로 큰 상태다.

mj72284@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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