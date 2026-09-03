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트럼프 측근들, 11월 중간선거 전까지 이란과의 전쟁 진정 추구

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AI 핵심 요약

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  • 트럼프 참모들은 2일 중간선거 전 이란 확전 억제에 집중했다.
  • 백악관은 선거 이후 이란에 대한 군사행동을 강화할 수 있다고 했다.
  • 트럼프 지지율 33%로 최저, 중간선거서 민주당이 우세했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이란 전쟁 반대 큰 미국 여론 감안
11월 선거 후 이란 공격 강화 가능성

[워싱턴=뉴스핌] 이상민 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령의 핵심 참모들은 오는 11월 중간선거에서 공화당의 패배를 막기 위해 선거 전까지 이란과의 전쟁 확전을 막고 진정세를 유지하는 데 집중하고 있다고 밝혔다. 이란 전쟁을 반대하는 미국인들의 여론이 큰 것을 감안한 것이다.

2일(현지시간) 로이터통신에 따르면 백악관 당국자들은 이같이 말하며 11월 3일 선거 이후에는 이란에 대한 군사 행동을 다시 강화할 수 있다고 밝혔다.

백악관의 한 관계자는 "우리는 이란에 대한 압박을 유지하고 있다"며 "하지만 11월 선거가 최우선 순위"라고 말했다.

그는 그때까지 전쟁을 대체로 통제된 상태로 유지하는 것이 트럼프 대통령의 공화당이 상원과 하원의 아슬아슬한 과반 의석을 지키기 위해 선거운동을 벌이는 상황에서 미국에서 인기가 없는 이란과의 전쟁이 뉴스 헤드라인을 도배하는 것을 막는 데 도움이 될 것이라고 설명했다.

미국인 63% 이란과의 전쟁 반대

8월 하순 실시된 로이터/입소스(Reuters/Ipsos) 여론조사에 따르면 미국인의 31%만이 이란과의 전쟁을 지지하는 반면 약 63%는 반대하고 있다.

백악관 관계자들은 현재 JD 밴스 부통령과 마르코 루비오 국무장관을 비롯한 트럼프의 고위 참모들이 11월까지 이란 분쟁을 비교적 '조용하게' 유지하자는 구상에 동의하고 있다고 전했다.

미국 행정부는 군사 행동 대신 이란에 대한 경제적 압박을 강화하는 데 집중할 것이라고 밝혔다.

앞서 스콧 베선트 미국 재무장관은 지난 1일 미국 노스캐롤라이나주 애슈빌에서 열린 G20 재무장관 회의에서 미국은 이번 주에 이란 은행 제재를 발표할 수 있다며 이란 정권을 경제적으로 질식시킬 것이라고 말했다.

하지만 이란이 미군 및 걸프 지역 우방국의 군사 기지와 선박 등을 계속 공격할 경우 미국은 보복에 나설 수밖에 없는 압박 때문에 백악관의 의도와 달리 미국이 다시 이란에 대한 공격을 강화할 수 있다는 관측도 나온다.

미국은 지난달 30일에 이어 지난 1일에도 이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 표적들을 공습했다. 이는 최근 IRGC가 호르무즈 해협을 통과하는 상업용 선박과 해당 지역에 배치된 미군을 상대로 벌인 공격 시도에 따른 조치라고 설명했다.

트럼프 대통령은 같은 날 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서 "실패한 국가 이란이 이 정당한 공격에 보복한다면 훨씬 더 강하고 높은 수준으로 다시 타격받게 될 것"이라고 경고했다.

트럼프 지지율 33%…2기 임기 취임 후 최저

한편 로이터통신과 여론조사기관인 입소스가 지난달 31일 발표한 여론조사에 따르면 트럼프 대통령의 국정 수행 지지율은 33%를 기록하며 지난 1월 2기 임기 취임 후 최저치를 기록했다. 트럼프 대통령의 지지율 하락에는 이란과의 전쟁 및 경제 운영에 대한 불만 때문인 것으로 분석됐다.

미국인 성인 1167명을 대상으로 실시한 이번 조사에서 스스로 민주당원이라고 밝힌 응답자의 46%가 11월 중간선거 투표에 대해 "매우 열의가 있다"고 답한 반면, 공화당원은 31%에 그쳤다.

오늘 선거가 열린다면 어느 당에 투표할 것인지 묻는 질문에는 무당층 응답자의 36%가 민주당을, 22%가 공화당을 선택했다.

지난 18일(현지시간) 미 중부사령부(CENTCOM)가 공개한 대이란 공격 사진. 사진 속 미 해군 함정에서 미사일이 발사되고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

smlee@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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