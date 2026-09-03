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미 상무장관 "앤스로픽, 트럼프 행정부와 올바른 관계 회복했다"

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  • 러트닉 미 상무장관이 2일 앤스로픽과 관계를 회복했다고 밝혔다.
  • 미 법원은 지난달 27일 앤스로픽 위험 기업 지정 철회를 명령했다.
  • 러트닉은 G20서 브라운을 소개하며 협력 회복을 드러냈다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

트럼프 행정부의 앤스로픽 '공급망 위험 기업' 지정 철회 판결 후 첫 반응

[워싱턴=뉴스핌] 이상민 특파원 = 하워드 러트닉 미국 상무장관이 국가안보에서 인공지능(AI)의 사용 범위 문제로 갈등을 겪었던 AI 회사 앤스로픽과 "올바른" 관계를 회복했다고 말했다.

지난달 27일(현지시간) 미국 법원이 트럼프 행정부가 앤스로픽을 '공급망 위험 기업'으로 지정한 것을 철회하라고 판결한 후 나온 미국 정부의 첫 반응이다.

러트닉 장관은 2일(현지시간) 미국 매체 악시오스와의 인터뷰에서 이같이 말하고 "우리는 앤스로픽을 신뢰한다"고 밝혔다.

앞서 트럼프 행정부와 앤스로픽은 군사 분야에서 앤스로픽의 클로드(Claude) AI 모델을 어디까지 사용할 것인가를 두고 갈등을 겪었다.

앤스로픽은 미국 국방부에 자사 AI 모델을 미국 내 감시나 자율무기체계에 사용하지 말 것을 요구했지만, 국방부는 법적으로 허용되는 모든 용도에서 사용할 수 있다며 맞섰다.

이후 국방부는 앤스로픽을 '공급망 위험 기업'으로 지정했고 앤스로픽의 군사계약 참여를 차단했다. 이에 앤스로픽은 미국 캘리포니아 법원에 소송을 제기했다.

캘리포니아 법원은 지난달 27일 트럼프 행정부가 앤스로픽을 공급망 위험 기업으로 지정한 것은 수정헌법 1조가 보장한 표현의 자유를 침해한 것이라고 판결했다. 그러면서 이 지정과 관련한 각종 지침과 명령, 통보를 철회하라고 명령했다.

트럼프 행정부와 앤스로픽의 관계 회복은 이번 주 열린 G20 재무장관회의에서도 확인됐다.

러트닉 장관은 2일 G20 장관들이 모인 자리에서 앤스로픽 공동 창립자인 톰 브라운을 공개적으로 소개했다.

브라운은 이번 주 도널드 트럼프 대통령의 소셜미디어인 트루스소셜에 올라온 친(親)데이터센터 게시글을 높이 평가했다.

브라운은 "이번 주 초 트럼프 대통령이 데이터센터가 엄청난 번영의 원천이라고 지적한 포스팅이 정말 마음에 들었다"며 "데이터센터는 수많은 일자리를 창출하고 세수를 확보한다"고 말했다.

하워드 러트닉 미 상무장관.[사진=로이터 뉴스핌]

smlee@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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