[금/유가] 美·이란 충돌 격화에 유가 5주래 최고…금값 1%↑

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호르무즈 해협 공급 차질 우려에 브렌트 95달러 돌파

달러·국채금리 후퇴에 금 저가매수 유입

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국과 이란 간 군사 충돌이 격화하면서 2일(현지시각) 국제유가가 5주래 최고치로 올랐다. 금값은 달러와 국채금리가 고점서 후퇴하면서 저가매수가 유입된 영향에 1% 넘게 반등했다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 미국 서부텍사스산원유(WTI) 10월물은 79센트(0.9%) 상승한 91.01달러를 기록했다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 11월물은 전날보다 98센트(1%) 오른 배럴당 95.63달러에 마감했다.

두 유종은 장중 상승과 하락을 반복하며 높은 변동성을 보였다. 브렌트유와 WTI 모두 장중 한때 배럴당 2달러가량 뛰었다가 1달러가량 밀리는 등 출렁였으며, 장중 고점은 7월 24일 이후 최고 수준이었다.

이란의 호르무즈 해협 봉쇄를 이미지화 한 일러스트 [사진=로이터 뉴스핌]

유가를 끌어올린 가장 큰 요인은 미국과 이란 간 군사 충돌 재개다.

미국과 이란 간 전쟁이 7개월째 이어지는 가운데 이번 공격은 지난 7월 이후 양국이 주고받은 공격 가운데 가장 큰 규모로 평가된다. 미국군은 이란 남부 해안을 타격했고, 이란은 중동 전역의 미군 기지를 공격했다.

마크 셰이퍼 리퀴디티 에너지 이사는 "약 한 달간 상대적으로 잠잠했던 상황 이후 상당한 수준의 긴장이 고조됐다"며 미국이 이란의 레이더와 기뢰 부설 능력을 겨냥했고 이란이 역내 미군 진지에 보복 공격을 가했다고 분석했다.

그는 특히 "이번 전투 재개가 역내 실제 원유 물류 흐름의 추가적인 악화로 이어질지가 석유 시장의 핵심 우려"라고 지적했다.

케이플러에 따르면 이날 호르무즈 해협을 통과한 상업용 선박은 4척으로 최근 10일 평균 약 13척을 크게 밑돌았다. 이란 혁명수비대는 해협을 통과하려던 유조선 2척이 해상 기뢰에 부딪혀 운항이 불가능해졌다고 밝혔다.

반면 크리스 라이트 미국 에너지부 장관은 월요일 하루 1700만 배럴의 원유가 호르무즈 해협을 통과했다고 주장했다.

이라크의 원유 수출 증가와 우회 공급 확대가 공급 차질을 일부 완화할 수 있다는 전망도 나온다. 데니스 키슬러 BOK파이낸셜 선임 부사장은 "우회 경로를 통한 원유 공급이 결국 시장에 도달할 수 있다는 사실을 시장이 받아들였다"고 말했다.

한편 미 에너지정보청(EIA)에 따르면 지난주 미국 원유 재고는 450만 배럴 감소했다. 로이터 예상치인 110만 배럴 감소를 크게 웃돌았다.

산유국들의 공급 정책도 유가의 주요 변수로, 석유수출국기구(OPEC)와 비OPEC 주요 산유국 협의체인 OPEC+는 오는 일요일 회의에서 10월 산유량 정책을 유지할 가능성이 높은 것으로 전해졌다. 관련 사정에 정통한 소식통 3명은 OPEC+가 이달 한 차례 감산 조치의 해제를 마무리한 뒤 2027년 생산 쿼터 협상에 초점을 맞출 것으로 예상했다.

◆ 달러·금리 고점서 후퇴에 금값 1%↑…고용지표에 시선

금값은 최근 급등했던 미국 국채금리와 달러가 고점에서 후퇴하면서 반등했다. 투자자들은 이번 주 후반 발표될 미국 고용지표를 통해 연방준비제도(Fed·연준)의 향후 금리 경로를 가늠하려는 모습이다.

뉴욕상품거래소(COMEX)에서 12월물 미국 금 선물은 0.4% 오른 4414.60달러에 거래를 마쳤다. 현물 금 가격은 한국시간 3일 오전 2시 57분 전날보다 1.1% 오른 온스당 4376.41달러를 기록했다. 금값은 장중 한때 8월 7일 이후 최저치까지 떨어졌다가 반등했다.

미 국채금리는 이날 장 초반 수년 만의 고점을 찍은 뒤 하락했다. 달러 역시 3주 만의 고점 부근에서 후퇴했다.

데이비드 메거 하이리지 퓨처스 금속 트레이딩 디렉터는 "금값이 최근 저점에서 반등할 수 있었던 이유 중 하나는 이날 국채금리가 소폭 하락했기 때문"이라고 설명했다. 그러면서 "앞으로도 에너지 시장과 국채금리가 금 시장의 주요 관심사로 남을 것"이라고 말했다.

다만 연준의 금리 인상 가능성이 높아진 점은 금값의 추가 상승을 제한하는 요인으로 작용하고 있다.

CME 페드워치 툴에 따르면 시장은 현재 연준이 이달 정책회의에서 금리를 인상할 가능성을 64%로 반영하고 있다.

미국의 장기 국채금리 상승과 관련해 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 금리 상승이 인플레이션 우려보다는 견조한 경제 상황을 반영한 결과라고 진단했다.

◆ ADP 고용은 부진…시장 시선은 금요일 NFP로

미국의 8월 민간 고용 증가폭은 시장 예상치를 밑돌았다.

하지만 금값은 지표 발표 이후 큰 움직임을 보이지 않았다. 투자자들의 관심이 더욱 중요한 금요일 비농업 부문 고용자 수(NFP) 발표로 옮겨갔기 때문이다.

로너 오코넬 스톤X 시장분석 책임자는 "ADP는 신뢰도가 낮다"며 "비농업 고용지표의 분위기를 조성할 수는 있지만 시장에는 비농업 고용지표가 압도적으로 더 중요하다"고 말했다.

고용시장 강세가 확인될 경우 연준의 금리 인상 또는 고금리 장기화 전망이 강화되면서 금값에 부담을 줄 수 있다. 반대로 고용 둔화가 뚜렷하게 나타날 경우 금리 부담이 완화되면서 금값에 우호적으로 작용할 가능성이 있다.

kwonjiun@newspim.com