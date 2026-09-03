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日 반도체 부활 마지막 퍼즐 'HBM'…최태원 입에 시선 쏠리는 이유

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AI 핵심 요약

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  • 최태원 SK 회장이 2일 일본서 투자 가능성을 검토 중이라 답했다.
  • 일본은 HBM 생산기지 확보 기대 속에 합작공장설을 키웠다.
  • SK는 확정 투자 없다고 했고 국내·미국 증설을 우선한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

日 현지 공장 투자·키옥시아 공동생산설…SK "확정된 투자 없어"
한일 경제연대 앞장선 최태원…AI·반도체 협력 강조에 日 기대감
TSMC 유치·라피더스 육성에도 HBM은 약점…SK하이닉스에 기대
미야기현 유치전·키옥시아 연결고리…실제 공장 건설은 "별개 문제"

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 최태원 SK그룹 회장의 일본 방문을 계기로 SK하이닉스의 현지 투자설이 연일 확산하고 있다. 일본 투자 가능성을 열어둔 원론적인 발언이 현지 공장 건설이나 키옥시아와의 공동생산 등 구체적인 투자설로 확대되면서 SK 측이 잇따라 선을 긋는 상황이 반복되고 있다.

일본이 최 회장의 행보에 주목하는 것은 인공지능(AI) 시대 반도체 공급망에서 부족한 마지막 퍼즐과 맞닿아 있다. 일본은 TSMC 유치와 라피더스 육성을 통해 첨단 로직 반도체 생산기반을 확대하고 키옥시아와 마이크론을 통해 낸드와 D램 생산거점도 갖췄다. 반면 AI 가속기의 핵심으로 부상한 고대역폭메모리(HBM) 분야에서는 세계 시장을 주도하는 생산거점이 없다.

여기에 한일 경제연대를 지속적으로 강조해온 최 회장의 행보까지 맞물리면서 그의 발언 하나하나가 일본의 반도체 공급망 확대 기대와 연결돼 투자설로 번지고 있다는 분석이다.

[AI 일러스트=서영욱 기자]

◆ 원론적 답변이 합작공장설로…SK "확정된 투자 없어"

3일 SK그룹과 반도체 업계에 따르면 최근 최 회장의 일본 관련 발언을 계기로 SK하이닉스의 현지 합작공장 건설 가능성이 잇따라 제기됐다. 이에 SK 측은 "합작공장 건설을 검토하고 있다고 말한 것은 사실과 다르다"고 선을 그었다.

최 회장은 대한상공회의소 회장 자격으로 제15회 한일상공회의소 회장단 회의에 참석하기 위해 일본을 찾았다. 하지만 현지 언론의 관심은 한일 경제협력 못지않게 SK그룹 회장으로서 최 회장이 일본에 반도체 투자를 단행할지에 쏠렸다.

지난달 31일 일본 센다이에서 열린 회의 현장에서도 블룸버그를 비롯한 현지 언론들은 "미야기현에 반도체 생산시설을 건설할 계획이 있느냐", "일본 내 메모리 반도체 합작공장 건설을 추진하고 있느냐"는 질문을 잇따라 던졌다.

최 회장은 이에 "현재 검토 중이며 검토가 끝나는 대로 알려드리겠다(We are in the process of studying. As soon as we finish, I'll let you know)"고 답했다. SK그룹은 여러 가능성을 검토하고 있다는 원론적인 답변으로, 특정 지역의 공장 건설이나 합작투자를 염두에 둔 발언은 아니었다고 설명했다.

그런데 지난 2일 최 회장이 아사히신문 인터뷰에서 키옥시아와 다양한 협력 방안을 검토할 수 있다는 입장을 밝히면서 투자설은 좀처럼 가라앉지 않았다. 이 발언이 키옥시아와의 공동생산이나 일본 내 신규 투자 가능성으로 확대 해석되자 SK 측은 구체적인 투자계획이 확정된 것은 아니라며 다시 선을 그었다.

◆ 한일 경제연대 강조한 최태원…日 기대감 키웠다

업계에서는 최 회장의 원론적인 발언까지 구체적인 투자설로 이어지는 배경에 SK하이닉스를 자국 반도체 공급망에 끌어들이려는 일본의 높은 기대가 자리하고 있다고 본다.

특히 최 회장이 국내 재계에서 한일 경제연대를 적극적으로 주장해온 인물 중 하나라는 점도 영향을 미치고 있다. 최 회장은 지난 6월 일본에서 양국 정부와 기업, 학계 등을 아우르는 상설 협력 플랫폼인 '빅 텐트' 구축을 제안하고 AI와 반도체를 핵심 협력 분야로 꼽았다.

이번 한일상의 회의에서도 "각자의 시장과 산업을 따로 놓고 보는 것이 아니라 더 큰 시장과 산업 생태계를 함께 만들어가야 한다"며 경제연대를 거듭 강조했다.

한일 경제협력을 지속적으로 강조해온 국내 대표 기업 총수가 세계 고대역폭메모리(HBM) 시장을 주도하는 SK하이닉스를 이끌고 있다는 점에서 일본이 최 회장의 발언을 실제 투자 가능성과 연결해 받아들이고 있다는 분석이다.

최태원 대한상의 회장(오른쪽)과 고바야시 켄 일본상의 회장이 지난달 31일 일본 센다이 웨스틴호텔에서 열린 '제15회 한일상공회의소 회장단 회의'에서 참석자들의 의견을 듣고 있다.[사진= 대한상공회의소]

◆ TSMC·라피더스 갖춘 日…'HBM 퍼즐'에 SK하이닉스

일본의 반도체 산업 재건 전략도 SK하이닉스 유치에 대한 기대를 키우고 있다. 일본은 막대한 정부 지원을 앞세워 대만 TSMC를 구마모토에 유치하고 첨단 로직 반도체 생산을 목표로 라피더스를 전략적으로 육성하고 있다. 키옥시아와 마이크론의 일본 내 투자에도 대규모 보조금을 지원하고 있다.

하지만 AI 반도체의 핵심으로 떠오른 HBM은 일본 반도체 공급망의 상대적인 약점으로 꼽힌다. 키옥시아가 낸드플래시를 생산하고 미국 마이크론이 히로시마에서 D램을 생산하고 있지만 HBM 시장을 주도하는 기업의 대규모 생산거점은 없다.

이 때문에 HBM 시장을 주도하는 SK하이닉스는 일본 입장에서 매력적인 유치 대상이다. SK하이닉스 생산거점을 확보할 경우 첨단 로직과 낸드, D램에 이어 HBM까지 AI 반도체 공급망의 주요 축을 자국 안에 갖추는 동시에 강점을 가진 반도체 소재·장비 산업과의 시너지 효과도 기대할 수 있다.

지방정부도 적극적이다. SK하이닉스 투자 후보지로 거론된 미야기현은 부지와 전력·용수, 인력 등 투자 여건을 내세워 반도체 기업 유치에 나서고 있다.

일본의 기대가 전혀 근거 없는 것도 아니다. SK하이닉스는 베인캐피털이 주도한 컨소시엄을 통해 키옥시아 지분을 간접 보유하는 등 일본 반도체 업계와 이미 연결고리를 갖고 있다. 향후 생산이나 연구개발(R&D), 공급망 등에서 협력 범위가 확대될 가능성도 열려 있다.

다만 일본이 투자 후보지로 거론되는 것과 실제 공장 건설은 별개의 문제라는 게 업계의 시각이다. SK하이닉스는 이천·청주에 이어 용인까지 국내 생산능력을 확대하고 있으며 미국 인디애나에도 HBM 첨단 패키징 생산거점을 구축하고 있다. 일본에 추가 생산시설을 구축하려면 고객 수요와 투자 규모, 인력·인프라, 정부 지원 조건 등을 종합적으로 따져야 한다.

반도체 업계 관계자는 "AI 메모리 수요가 빠르게 늘고 있어 SK하이닉스 입장에서는 장기적인 생산능력 확대를 위해 다양한 선택지를 검토할 수 있다"며 "일본 역시 AI 메모리 생산 기반을 강화하려는 필요성이 큰 만큼 양측의 이해관계가 맞물리면서 최 회장의 발언 하나하나에 투자 가능성이 크게 부각되는 것으로 보인다"고 말했다.

syu@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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