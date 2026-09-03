앳홈 미닉스, 라이프스타일 맞춤 '큐레이션 패키지' 출시…최대 49% 할인

1인 가구·신혼부부·효도 등 3가지 세트 구성

이날부터 네이버 스마트스토어 기획전 진행

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 앳홈의 공간 맞춤형 가전 브랜드 '미닉스(Minix)'가 가구 유형과 라이프스타일에 맞춘 소형가전 조합 '미닉스 큐레이션 패키지'를 브랜드 최초로 출시했다고 3일 밝혔다.

이번 큐레이션 패키지는 1인 가구, 신혼부부, 부모님 세대 등 고객의 생활 특성에 맞춘 최적의 가전 조합을 제공하기 위해 기획됐다. 단순한 묶음 상품을 넘어 음식물처리기, 미니 건조기, 미니 김치냉장고 등 미닉스의 시그니처 소형가전을 라이프스타일에 맞게 결합한 세 가지 패키지로 선보인다.

[사진=앳홈]

1인 가구용 '나홀로 패키지'는 음식물처리기 '더 플렌더 mini'와 미니 건조기 '더 에어드라이'로 실용성을 극대화했다. 신혼부부 대상 '웨딩 패키지'는 용량을 한층 키운 '더 플렌더 MAX'와 미니 김치냉장고 '더 시프트'로 구성했다. 부모님의 가사 부담을 덜어주기 위한 '효도 패키지'는 '더 플렌더 MAX'와 '더 에어드라이'를 묶었다.

미닉스는 다가오는 추석 명절과 가을 이사·결혼 시즌을 겨냥해 정상가 대비 최대 49% 할인 혜택을 제공한다. 패키지 제품은 공식몰과 네이버 스마트스토어에서 상시 판매되며, 신규 론칭을 기념해 오는 16일까지 네이버 스마트스토어에서 '세트가전 기획전' 프로모션을 펼친다.

기획전 기간 동안 패키지 구매 고객에게는 사은품 혜택이 주어진다. 원하는 제품 조합과 이유를 댓글로 남기면 추첨을 통해 2명에게 최대 160만 원 상당의 직접 구성 제품을 증정하는 이벤트도 진행한다. 포토·동영상 리뷰 작성 고객에게는 추첨을 통해 배달의민족 상품권을 지급한다.

미닉스 브랜드 관계자는 "이번 패키지는 여러 제품을 단순히 묶은 세트 상품이 아니라, 고객이 생활 환경과 쓰임에 맞는 소형가전을 손쉽게 선택할 수 있도록 마련했다"며 "앞으로도 고객의 의견을 반영해 패키지 구성을 확대하고, 작은 공간에 적합한 가전을 넘어 생활 전반을 큐레이션하는 소형가전 브랜드로 영역을 넓혀갈 것"이라고 말했다.

stpoemseok@newspim.com