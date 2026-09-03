한컴위드, 두바이서 금 토큰화 합작법인 설립

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실물 금 조달부터 토큰 발행까지 단일 법인 통합 관리

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 한컴위드가 UAE 금 거래 기업 알 다프라 알 가르비아 골드 트레이딩(ADGT), 글로벌 사업 개발 기업 캐스트홀딩스와 함께 두바이에 금 실물자산 토큰화 합작법인을 설립했다.

합작법인은 총자본금 80만 달러로 설립되며 한컴위드와 ADGT가 각각 40%, 캐스트홀딩스가 20%의 지분을 보유한다. 지난 7월 체결한 3자 업무협약으로부터 약 2개월 만에 법인 설립 계약을 체결했다.

한컴위드가 UAE 금 거래 기업 알 다프라 알 가르비아 골드 트레이딩(ADGT), 글로벌 사업 개발 기업 캐스트홀딩스와 함께 두바이에 금 실물자산 토큰화 합작법인을 설립했다. [사진= 한컴위드]

ADGT는 탄자니아 금광 프로젝트와 UAE 현지 유통망을 기반으로 실물 금의 조달·정련·보관을 담당한다. 한컴위드는 실물 금을 온체인 자산으로 전환하는 발행·상환 체계를 구축하고 운영한다.

캐스트홀딩스는 한국·중국·UAE를 잇는 사업 개발 역량으로 현지 기관·기업과의 협력을 지원한다. 기존 모델과 달리 실물 금 공급과 토큰 발행 주체를 한 조직 안에서 운영해 실물 자산과 온체인 자산의 연동성을 확보한다.

한컴위드는 4월 관계사 에이비랩스와 공동 구축한 실물자산 블록체인 플랫폼 '온토리움'을 글로벌 시장에 출시했다.

온토리움은 런던금시장연합회 인증 순도 99.99% 실물 금을 기초자산으로 골드 토큰 'OXAU'를 발행하며 골드바 고유 일련번호를 온체인에 연동해 개별 토큰이 어떤 실물 금에 대응하는지 추적할 수 있다.

3사는 사업 초기부터 규제 준수 체계를 함께 설계하기로 했다. 두바이 가상자산규제청의 인가 요건을 충족하기 위한 절차를 진행하는 한편 자금세탁방지와 고객확인제도, 이슬람 율법인 샤리아 적합성을 사업 구조에 반영한다.

실물 금 보유량과 발행 토큰의 일치 여부는 제3자 검증을 통해 정기적으로 공개할 계획이다.

송상엽 한컴위드 대표는 "이번 합작법인 설립은 사업을 실제로 실행할 조직과 체계를 완성한 것"이라며 "실물자산과 블록체인을 잇는 안정적인 기술과 사업 구조를 바탕으로 중동 시장에서의 입지를 다지고 글로벌 시장으로 사업을 확대해 나가겠다"고 말했다.

origin@newspim.com