LG유플러스, 제천국제음악영화제 미디어파트너로 참여

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U+tv에 특별관 개설…음악영화·공연 작품 큐레이션

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= LG유플러스가 3일부터 8일까지 충북 제천시에서 열리는 제22회 제천국제음악영화제의 미디어파트너로 참여한다.

LG유플러스는 U+tv 내에 '2026 제천국제음악영화제 특별관'을 운영하며 음악영화와 공연·예술 관련 작품을 영화제의 성격에 맞춰 선보인다.

LG유플러스가 3일부터 8일까지 충북 제천시에서 열리는 제22회 제천국제음악영화제의 미디어파트너로 참여한다. [사진= LG유플러스]

올해 영화제는 51개국 189편의 영화와 37개 팀의 공연을 진행한다. 메인 상영관인 제천문화극장은 기존 4개관에서 7개관으로 확대된다.

U+tv 특별관을 통해 영화제 현장을 방문하기 어려운 고객들도 집에서 음악과 영화가 어우러진 콘텐츠를 즐길 수 있다.

개막일에는 U+tv 콘텐츠 큐레이션 프로그램 '유플tv 매거진'의 제천국제음악영화제 특집이 방송된다. 장항준 영화제 집행위원장과 박선영 아나운서, 송경원 씨네21 편집장이 출연해 개막작 '콩고 보이'를 비롯해 신설된 국제경쟁 부문의 '디바인 코미디', 중국 영화음악가 자오지핑 특별전 등을 소개한다.

영화인과 관객이 만나는 '톡투유', 야외 공연 '원 썸머 드림', 밤샘 상영 프로그램 '녹턴 스페셜' 등도 다룬다.

LG유플러스는 그동안 국내외 클래식 음악, 오페라, 발레, 미술 전시 영상 등을 무료로 제공하는 'U+STAGE'를 운영하고 자라섬재즈페스티벌 파트너십, 한국독립예술영화 VOD 전용관 운영 등 문화예술 콘텐츠 제공 활동을 해왔다.

오인호 LG유플러스 미디어사업담당(상무)은 "제천국제음악영화제와의 파트너십을 통해 더 많은 고객이 음악과 영화가 결합된 문화예술 콘텐츠를 쉽게 접할 수 있도록 지원하고자 한다"며 "앞으로도 국내외 문화예술 기관과의 협력을 확대해 고객에게 차별화된 콘텐츠 경험을 제공하겠다"고 말했다.

origin@newspim.com