포스코, BHP와 수소환원제철 협력…HyREX 상용화 검증

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철강사·원료사 R&D 협력 확대…Scope 3 탄소 감축 가능성도 모색

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 포스코가 호주 광산기업 BHP와 손잡고 수소환원제철 공법 'HyREX' 상용화 검증에 나선다.

포스코 광양제철소 용광로 작업시설 [사진=포스코]

포스코는 3일 포항 청송대에서 BHP와 '수소환원제철 협력 계약'을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약에 따라 포스코는 BHP의 철광석을 활용해 다양한 원료 환경에서 HyREX 기술 성능을 검증한다. HyREX는 석탄 대신 수소를 환원제로 사용해 쇳물을 생산하는 기술이다.

포스코는 실제 원료 조건에서 공정의 안정성을 확인하고 철광석의 특성과 품질에 따른 성능 변화를 분석해 최적 원료 조건을 도출할 계획이다. BHP는 차세대 저탄소 제철 공정에서 자사 철광석의 활용 가능성을 검증한다.

양사는 수소환원제철 원료 기술 노하우를 공유하고 원료 공급 과정에서 발생하는 Scope 3 탄소배출 저감 가능성도 함께 모색한다.

이번 계약은 지난해 10월 양사가 체결한 업무협약의 후속 조치다. 포스코는 프라이메탈스와의 기술 협력에 이어 BHP와 원료 분야까지 협력 범위를 넓히며 HyREX 상용화 기반을 강화하고 있다.

엄경근 포스코 기술연구원장은 "글로벌 원료사와의 협력을 넓혀 저탄소 제철 기술 개발에 박차를 가하겠다"고 말했다.

chanw@newspim.com