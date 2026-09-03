NHN커머스, 고도몰 애널리틱스 강화

방문·광고·매출 통합 관리…마케팅 효과 추적 용이

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= NHN커머스가 쇼핑몰 구축 솔루션 '고도몰'의 애널리틱스 기능을 강화했다. 추가 비용 없이 관리자 페이지에서 광고, 고객관계관리(CRM) 등 마케팅 활동부터 방문, 주문, 매출까지 주요 성과 지표를 한 번에 확인할 수 있다.

그간 쇼핑몰 운영자들은 다양한 마케팅 활동을 진행하면서도 어떤 채널의 활동이 실제 매출로 이어졌는지 추적하기 어려웠다. 이를 확인하려면 별도의 유료 분석 도구를 설치하거나 구글 애널리틱스 같은 외부 서비스를 이용해야 했다.

NHN커머스가 쇼핑몰 구축 솔루션 '고도몰'의 애널리틱스 기능을 강화했다. 추가 비용 없이 관리자 페이지에서 광고, 고객관계관리(CRM) 등 마케팅 활동부터 방문, 주문, 매출까지 주요 성과 지표를 한 번에 확인할 수 있다. [사진= NHN]

이번 업데이트에서 고도몰은 세 가지 신규 메뉴를 추가했다. '기간별 운영 성과' 메뉴에서는 방문, 주문, 매출 등 17개 운영 성과 지표를 기간별로 비교할 수 있다. 매출 변화 시점을 기준으로 방문자 수, 주문 건수 등 다른 지표의 변화를 함께 살펴볼 수 있어 매출 변화 원인 파악에 도움이 된다.

'유입 상세 분석' 메뉴에서는 UTM, CRM, 포털 검색 등 모든 유입 경로별 방문과 매출을 한 화면에서 확인할 수 있다. 유입 경로별 구매 전환을 분석해 마케팅 성과를 비교하고 효과적인 채널을 파악할 수 있다.

'UTM 매니저' 메뉴를 통해서는 광고 채널이나 게시물의 UTM 링크를 간편하게 생성하고 관리할 수 있다. 채널별로 링크를 구분해 설정하면 유입 경로별 방문과 매출 성과를 비교해 실제 매출을 만드는 채널을 판별할 수 있다.

고도몰은 방문 데이터 집계 기준도 강화했다. 실제 방문 흐름에 가까운 '세션 기준' 집계를 추가해 동일 고객의 중복 집계로 인한 왜곡된 데이터를 제외한 고객 방문 성과를 운영자가 보다 정교하게 분석할 수 있게 됐다.

NHN커머스 관계자는 "온라인 비즈니스의 성장을 위해서는 데이터를 바탕으로 성과를 정확하게 파악하는 것이 중요하다"며 "이번 업데이트를 통해 사업자들이 쇼핑몰 운영에 필요한 인사이트를 손쉽게 얻고 이를 매출 성장에 적극 활용할 수 있길 바란다"고 말했다.

origin@newspim.com