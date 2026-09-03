[오늘의 정치일정] 9월 3일(목)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 2일 청와대서 수석보좌관회의를 주재했다.
- 여야 지도부는 2일 국회서 본회의와 당 회의를 열었다.
- 외교·국방 장관과 차관들도 각종 회의와 일정에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
14:00 대통령 주재 수석보좌관회의 (청와대 본관)
<외교부>
-장관
10:35 서울외교포럼
-1차관
예결위 결산소위
-2차관
예결위 결산소위
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
10:00 국가정책조정회의
11:50 병영생활전문상담관 격려 행사
<국가보훈부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-김민석 당 대표
07:00 [유튜브 생중계] '민티07' 출연
13:30 의원총회(국회 본관 246호)
14:00 본회의(국회 본회의장)
16:00 정치제도개혁추진단 1차 회의(국회 본관 당대표회의실)
-한병도 원내대표
09:30 정책조정회의(국회 본관 원내대표회의실)
10:00 정보위원회 전체회의(국회 본관 647호)
13:30 의원총회
14:00 본회의
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
11:00 정책 의원총회(국회 본관 예결위회의장)
14:00 본회의(국회 본회의장)
-정점식 원내대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
10:00 정보위원회 전체회의(국회 본관 647호)
11:00 정책 의원총회(국회 본관 예결위회의장)
14:00 본회의(국회 본회의장)
<개혁신당>
-천하람 당대표 권한대행
10:00 2026 국방AX 및 차세대 보안 융합 컨퍼런스(공군H 2층, 서울 여의대방로 259)
14:00 본회의(국회 본회의장)
18:30 제63회 방송의 날 기념식(서울드래곤시티H 31층, 서울 용산구 청파로20길 95)
<조국혁신당>
-신장식 당대표
07:30 CBS 라디오 <박성태의 뉴스쇼> 출연
09:30 최고위원회(본관 224호)
14:00 본회의
-김준형 원내대표
09:30 최고위원회(본관 224호)
14:00 본회의