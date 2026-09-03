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청호그룹 선장 오른 최진환 대표…'화학적 결합·밸류업' 과제

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  • 칼라일은 1일 최진환을 청호그룹 수장에 선임했다.
  • 청호는 검증된 전문경영인 체제로 당분간 운영할 전망이다.
  • 다만 B2C 성과가 미흡하면 지배구조 변화 가능성이 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

다시 모인 최진환 사단…당분간 독자 경영
지주사 CEO·칼라일 고문 겸직…이해상충 과제
B2B 넘어 B2C 성과 낼까…실적이 성패 가른다

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 창립 33년 만에 처음으로 사모펀드(PEF) 체제를 맞이한 청호나이스가 당분간 전문경영인 체제를 유지할 것으로 보인다. 청호그룹의 투자 주체이자 지주사 격인 크리스탈홀딩스코리아의 최진환 CEO(최고경영자)를 비롯한 주요 경영진이 과거 ADT캡스에서 칼라일과 호흡을 맞추며 성과를 입증한 경험이 있기 때문이다.

전문가들은 칼라일이 검증된 전문경영인에게 경영을 믿고 맡긴 것으로 평가하면서도, B2C(소비자 대상 거래) 분야에서의 역량에 대해서는 의문을 제기한다. 칼라일이 목표로 하는 기업가치 제고(밸류업)가 기대에 미치지 못할 경우, 청호그룹과 칼라일 간 의사결정 구조에 변화가 생길 수 있다는 분석이 나온다. 사모펀드와 기존 임직원 간 화학적 결합도 풀어야할 숙제다.

 

◆ 검증된 카드 선택한 칼라일…최진환 체제 독자 경영에 '무게'

3일 업계에 따르면 청호그룹 지주사 격인 크리스탈홀딩스코리아의 신임 수장으로 부임한 최진환 대표가 당분간 독자적인 경영권을 행사할 것이라는 관측에 무게가 쏠린다. 전 직장에서 검증된 성과를 거둔 데다, 청호나이스의 핵심 축인 렌털 사업 분야에서 강점을 지닌 전문경영인이라는 이유에서다.

칼라일은 지난 2014년 ADT캡스(현 SK쉴더스)를 2조650억원에 인수한 뒤, 2018년 SK텔레콤·맥쿼리자산운용 컨소시엄에 2조9700억원에 매각했다. 이 과정에서 당시 ADT캡스를 이끈 최진환 사장은 서비스 불만 건수 감축과 기기 오작동 해소 등 고강도 경영 혁신을 진두지휘했다. 그 결과 인수 당시 6000억원대 중반이던 매출을 7000억원 이상으로 끌어올리며 칼라일의 성공적 엑시트를 견인했다.

당시 최 대표와 합을 맞추며 실적 개선을 이끈 핵심 라인업이 바로 정창국 전 ADT캡스 최고재무책임자(CFO)와 정세형 전 최고전략책임자(CSO)다. 이번 청호나이스 지배구조 개편 과정에서도 두 인사가 주요 경영진으로 다시 합류하면서, 과거 '칼라일-최진환 사단'의 성공 방정식이 재현될 것이란 분석이 나온다.

여기에 최 대표가 ADT캡스뿐만 아니라 롯데렌탈 대표이사를 역임하며 렌털 고객 관리, 구독형 매출 모델 창출, 서비스 운영 등 렌털 사업 전반에서 풍부한 현장 경험을 쌓아왔다는 점도 긍정적 요소로 꼽힌다.

강형구 한양대 파이낸스경영학과 교수는 "사모펀드 입장에서는 인수 이후 검증된 전문경영인이 자율적으로 기업가치를 제고해 주는 것이 최상의 시나리오"라며 "특히 칼라일급의 글로벌 대형 사모펀드는 검증된 전문경영인 풀(Pool)을 보유하고 있어, 인수한 기업의 특성에 맞는 적임자를 '구원투수'처럼 투입한다"고 분석했다.

이어 강 교수는 "ADT캡스와 롯데렌탈은 각각 출동경비 기기와 차량을 기반으로 한 렌털·구독 사업을 주력으로 영위해 온 기업들"이라며 "청호나이스의 핵심인 가전 렌털 사업과 구조적 유사성이 매우 높은 만큼, 칼라일이 최 대표를 비롯한 경영진에게 당분간 독자적인 경영 자율권을 부여할 가능성이 크다"고 진단했다.

한 금융투자업계 관계자는 "칼라일 입장에선 이미 ADT캡스 엑시트로 대규모 회수 성과를 가져다준 경영진에 대한 신뢰가 두터울 수밖에 없다"며 "인수 초기 조직을 빠르게 안정시키고 밸류업 작업에 속도를 내기 위해 검증된 카드인 최진환 대표를 전면에 세운 것으로 보인다"고 말했다.

◆ B2C 검증·겸직 과제…'실적 증명'이 독자 경영 향방 가른다

다만 최 대표의 이중적 직위는 향후 청호그룹 지배구조와 경영 방향에 변수로 작용할 수 있다는 분석이 나온다. 현재 최 대표는 청호그룹 지주사인 크리스탈홀딩스코리아의 CEO 겸 그룹 총괄대표를 맡는 동시에, 칼라일 아시아 자문팀의 선임고문(Senior Advisor) 직을 겸임하고 있다.

이 같은 겸직 구조는 대주주인 칼라일의 투자 전략과 의사결정을 현장 경영에 신속히 반영할 수 있다는 장점이 있는 반면, 대주주인 PEF와 피인수기업 간 이해관계 조정 및 책임 소재 명확화라는 그림자도 존재한다. 업계에서는 두 직위 간 보고 라인, 보수 체계, 이해상충 방지 장치 등 세부 지배구조 설계에 따라 향후 독자 경영의 폭과 의사결정의 향방이 달라질 수 있다고 짚었다.

청호그룹에서 최진환 사단이 실제 성과를 창출할 수 있을지에 대해서도 시선이 엇갈린다.

최 대표가 거친 ADT캡스와 롯데렌탈 모두 렌털·구독 사업을 영위해 왔으나, B2C보다는 기업 간 거래(B2B) 비중이 높았던 곳이다. 방문판매 및 개인 고객 관리가 핵심인 정수기 등 가전 B2C 시장에서도 과거의 성공 방식을 적용할 수 있을지는 미지수다.

결국 청호그룹에서 최진환 대표를 포함한 경영진이 실적으로 증명해야 한다는 분석이 나온다. 업계 관계자는 "사모펀드 체제에서의 전문경영인은 결국 숫자로 증명해야 자율 경영권을 계속 보장받을 수 있다"며 "칼라일이 만족할 만한 B2C 기반의 기업가치 상승 성과를 신속히 보여주지 못한다면 대주주의 직할 통제나 지배구조 재편 카드가 언제든 꺼내질 수 있다"고 평가했다.

칼라일과 청호나이스 측은 향후 경영 의사결정 체계와 지배구조 운용 방향에 대해 "아직 구체적으로 정해진 바 없다"며 신중한 입장을 밝혔다.

한편 칼라일은 지난 1일 크리스탈홀딩스코리아 CEO 겸 청호그룹 총괄대표로 최진환 전 롯데렌탈 대표를 선임했다고 밝혔다. 최 대표는 칼라일 아시아 자문팀의 선임고문 직도 함께 수행한다.

같은 날 청호그룹 역시 대대적인 경영진 인선을 단행했다. 정창국 전 ADT캡스·에코비트 CFO를 청호나이스·마이크로필터·엠씨엠 대표이사에, 정세형 전 ADT캡스·에코비트 CSO를 나이스엔지니어링 대표이사에 각각 임명했다. 두 인사는 크리스탈홀딩스코리아의 총괄 CFO와 총괄 CSO를 겸임하며 그룹 전반의 재무 및 전략을 총괄할 예정이다.

stpoemseok@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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