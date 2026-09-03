뉴욕증시, 저가 매수세에 상승 마감…다우 0.56%↑

저가 매수 유입…브로드컴 실적 대기

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 2일(현지시간) 미국 뉴욕증시 주요 지수가 일제히 상승 마감했다. 최근 위험 회피 흐름에 과도하게 밀린 종목과 업종을 찾는 저가 매수세가 유입되면서다.

이날 다우존스30산업평균지수는 전장보다 295.07포인트(0.56%) 오른 5만3061.95에 거래를 마쳤다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 35.13포인트(0.46%) 상승한 7666.60, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 118.05포인트(0.45%) 전진한 2만6217.83을 기록했다.

반도체주에 저가 매수세가 유입되면서 필라델피아 반도체지수는 0.45% 상승했다. 시장 참가자들은 이날 장 마감 후 공개되는 브로드컴의 2분기 실적에 주목했다. 엔비디아가 3.21% 올랐고 마이크론테크놀로지와 퀄컴이 각각 2.43%, 2.01% 상승했다.

업종별로는 항공주와 금·은 광산주가 강세를 보였다. 반면 AI로 인한 잠식 우려가 큰 소프트웨어·서비스 업종은 뚜렷하게 부진했다. S&P500 11개 업종 가운데 소재가 가장 크게 올랐고 부동산만 홀로 내렸다.

델테크놀로지스는 연간 이익과 매출 전망을 상향하며 15.81% 급등했다. 알파벳은 구글 광고기술 사업을 분할하려는 미 정부의 시도를 막아내며 0.63% 올랐다. 잭다니엘스 제조사 브라운포먼은 1분기 이익이 예상을 웃돌아 3.87% 상승했다. 우버테크놀로지스는 전체 직원의 약 10%를 감원하겠다고 발표한 뒤 1.61% 올랐다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 트레이더.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.08.15 mj72284@newspim.com

마이클 모너핸 파운더ETF 포트폴리오매니저는 "어제는 모두가 국채 금리와 중동 이란 전쟁을 걱정했고 그것이 시장을 짓눌렀다"며 "오늘은 사람들이 거기에 집중하지 않는다"고 말했다. 그는 "모두가 인공지능(AI) 주식이 더 오르지 못할 이유를 찾고 있고 다른 곳에 돈을 넣을 자리를 기웃거리고 있다"면서도 "결국 신호는 AI 거래가 매우 강하다는 것"이라고 진단했다.

앤절로 쿠르카파스 에드워드존스 전략가는 "9월을 어렵게 시작한 뒤 주식이 발판을 찾고 있다"며 "기저 펀더멘털은 여전히 우호적이고 계절적 역풍은 주의할 만하지만 그것만으로 전반적 상승 추세를 꺾기에는 부족하다"고 평가했다.

상승 폭을 제한한 것은 채권시장 우려다. 물가와 급증하는 정부 부채에 대한 우려로 최근 글로벌 국채 매도세가 이어졌다. 이날 장중 10년물 미 국채 금리는 4.818%로 올라 지난 2023년 11월 이후 최고치를 찍었다.

미국과 이란은 7월 이후 최대 규모로 공습을 주고받았다. 협상 테이블 복귀 기대가 꺾이면서 장기화된 적대가 물가 상승으로 이어지고 중앙은행이 금리를 올릴 수밖에 없게 만들 가능성이 커졌다. 다만 유가 상승세가 다소 진정되면서 투자 심리에는 도움이 됐다. 미국산 원유는 배럴당 91달러 부근에서 마감했다.

경제지표는 엇갈렸다. 오토매틱데이터프로세싱(ADP) 전미고용보고서에서 8월 민간부문 고용은 예상을 밑돌았다. 핵심 자본재 신규 주문도 하향 조정돼 기업 지출 계획이 약해질 수 있다는 신호를 냈다.

연준이 이날 공개한 베이지북은 최근 두 달간 경제 활동이 완만하게 확장했다고 진단했다. 특히 데이터센터 수요가 성장을 이끌었다고 밝혔다.

존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재는 CNBC와 인터뷰에서 관세 영향이 줄면서 물가가 계속 완화되고 있다는 증거가 있으며 높은 에너지 가격이 다른 서비스로 번지지는 않고 있다고 판단했다.

에버코어의 크리슈나 구하 전략가는 "그의 발언이 9월 인상을 배제하는 것은 결코 아니지만 9월 인상이 분명히 유력하다는 시장의 시각에는 이의를 제기한다"고 평가했다.

mj72284@newspim.com