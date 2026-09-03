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뉴욕증시, 저가 매수세에 상승 마감…다우 0.56%↑

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AI 핵심 요약

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  • 2일 뉴욕증시가 저가 매수세 유입으로 상승 마감했다.
  • 엔비디아와 델이 올랐고 반도체주와 항공주가 강세를 보였다.
  • 채권금리와 이란 리스크는 부담됐지만 경기지표는 엇갈렸다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

저가 매수 유입…브로드컴 실적 대기

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 2일(현지시간) 미국 뉴욕증시 주요 지수가 일제히 상승 마감했다. 최근 위험 회피 흐름에 과도하게 밀린 종목과 업종을 찾는 저가 매수세가 유입되면서다.

이날 다우존스30산업평균지수는 전장보다 295.07포인트(0.56%) 오른 5만3061.95에 거래를 마쳤다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 35.13포인트(0.46%) 상승한 7666.60, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 118.05포인트(0.45%) 전진한 2만6217.83을 기록했다.

반도체주에 저가 매수세가 유입되면서 필라델피아 반도체지수는 0.45% 상승했다. 시장 참가자들은 이날 장 마감 후 공개되는 브로드컴의 2분기 실적에 주목했다. 엔비디아가 3.21% 올랐고 마이크론테크놀로지와 퀄컴이 각각 2.43%, 2.01% 상승했다.

업종별로는 항공주와 금·은 광산주가 강세를 보였다. 반면 AI로 인한 잠식 우려가 큰 소프트웨어·서비스 업종은 뚜렷하게 부진했다. S&P500 11개 업종 가운데 소재가 가장 크게 올랐고 부동산만 홀로 내렸다.

델테크놀로지스는 연간 이익과 매출 전망을 상향하며 15.81% 급등했다. 알파벳은 구글 광고기술 사업을 분할하려는 미 정부의 시도를 막아내며 0.63% 올랐다. 잭다니엘스 제조사 브라운포먼은 1분기 이익이 예상을 웃돌아 3.87% 상승했다. 우버테크놀로지스는 전체 직원의 약 10%를 감원하겠다고 발표한 뒤 1.61% 올랐다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 트레이더.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.08.15 mj72284@newspim.com

마이클 모너핸 파운더ETF 포트폴리오매니저는 "어제는 모두가 국채 금리와 중동 이란 전쟁을 걱정했고 그것이 시장을 짓눌렀다"며 "오늘은 사람들이 거기에 집중하지 않는다"고 말했다. 그는 "모두가 인공지능(AI) 주식이 더 오르지 못할 이유를 찾고 있고 다른 곳에 돈을 넣을 자리를 기웃거리고 있다"면서도 "결국 신호는 AI 거래가 매우 강하다는 것"이라고 진단했다.

앤절로 쿠르카파스 에드워드존스 전략가는 "9월을 어렵게 시작한 뒤 주식이 발판을 찾고 있다"며 "기저 펀더멘털은 여전히 우호적이고 계절적 역풍은 주의할 만하지만 그것만으로 전반적 상승 추세를 꺾기에는 부족하다"고 평가했다.

상승 폭을 제한한 것은 채권시장 우려다. 물가와 급증하는 정부 부채에 대한 우려로 최근 글로벌 국채 매도세가 이어졌다. 이날 장중 10년물 미 국채 금리는 4.818%로 올라 지난 2023년 11월 이후 최고치를 찍었다.

미국과 이란은 7월 이후 최대 규모로 공습을 주고받았다. 협상 테이블 복귀 기대가 꺾이면서 장기화된 적대가 물가 상승으로 이어지고 중앙은행이 금리를 올릴 수밖에 없게 만들 가능성이 커졌다. 다만 유가 상승세가 다소 진정되면서 투자 심리에는 도움이 됐다. 미국산 원유는 배럴당 91달러 부근에서 마감했다.

경제지표는 엇갈렸다. 오토매틱데이터프로세싱(ADP) 전미고용보고서에서 8월 민간부문 고용은 예상을 밑돌았다. 핵심 자본재 신규 주문도 하향 조정돼 기업 지출 계획이 약해질 수 있다는 신호를 냈다.

연준이 이날 공개한 베이지북은 최근 두 달간 경제 활동이 완만하게 확장했다고 진단했다. 특히 데이터센터 수요가 성장을 이끌었다고 밝혔다.

존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재는 CNBC와 인터뷰에서 관세 영향이 줄면서 물가가 계속 완화되고 있다는 증거가 있으며 높은 에너지 가격이 다른 서비스로 번지지는 않고 있다고 판단했다.

에버코어의 크리슈나 구하 전략가는 "그의 발언이 9월 인상을 배제하는 것은 결코 아니지만 9월 인상이 분명히 유력하다는 시장의 시각에는 이의를 제기한다"고 평가했다.

mj72284@newspim.com

 

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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