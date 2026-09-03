[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 9월 3일

AI 핵심 요약beta
- 국회는 24일 본회의와 상임위·세미나를 열었다
- 여야 지도부는 정책회의와 의원총회로 대응했다
- 소통관에서는 민생·개혁 현안 기자회견이 잇따랐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
11:00 입법조사회답 누적 10만건 달성 기념행사 / 입법조사처 대회의실
14:00 본회의 / 본회의장
본회의 산회 직후 22대 국회 후반기 국회의원 단체사진 촬영 / 본관 계단 앞
◆본회의 및 상임위원회
10:00 정무위원회 전체회의 / 본관 604호
10:00 문화체육관광위원회 문화예술법안심사소위원회 / 본관 506호
10:00 정보위원회 전체회의 / 본관 647호
10:00 예산결산특별위원회 결산심사소위원회 / 본관 638호
14:00 본회의 / 본회의장
◆의원실 세미나
07:30 이인선 의원실 등, Agentic AI 국회 조찬 포럼 / 의원회관 제1간담회의실
10:00 안태준 의원실 등, 건설 안전문화 수준진단과 발전방향 / 의원회관 제2간담회의실
10:00 이언주 의원실 등, 등록임대주택 세제개편, 서민 주거안전 해법 맞나? / 의원회관 제2소회의실
10:00 김소희 의원실 등, 순환경제 시대, 포장재 재활용 제도의 새 틀을 찾다 / 의원회관 제8간담회의실
10:00 김현 의원실 등, 행정 권력은 어떻게 공론장을 파괴했는가 / 의원회관 제7간담회의실
13:30 송옥주 의원실 등, 해양 MRO·수리조선 클러스터 구축을 위한 토론회 / 국회도서관 소강당
13:30 이소영 의원실 등, 자동차 온실가스 배출허용기준, 2030 NDC 달성에 충분한가? / 의원회관 제10간담회의실
13:30 우재준 의원실, 피지컬AI 시대, 제조강국 대한민국 기회와 과제는 / 의원회관 제1세미나실
14:00 서영석 의원실 등, 의료 AI 확산 전략 / 의원회관 제4간담회의실
14:00 김주영 의원실 등, 국가전력망 민간참여 본격화, 공공성 훼손 우려와 대응과제 / 의원회관 제7간담회의실
14:00 주호영 의원실 등, 대한민국 반도체 미래지도와 인프라 전략 Part 3. 인력 / 의원회관 제9간담회의실
14:00 이정문 의원실 등, 지역 영화영상 생태계 활성화를 위한 국회토론회 / 의원회관 제6간담회의실
14:00 서미화 의원실 등, 초고령사회 고령층 인플루엔자 예방 정책 혁신 방안 정책토론회 / 의원회관 제8간담회의실
◆소통관 기자회견
09:20 김윤 의원, [국회 보건복지위원회 현안 기자회견]
09:40 김문수 의원, [전당대회 국민여론조사 업무방해 해당행위자 고발 및 구속수사 촉구 기자회견]
10:00 민병덕 의원, [홈플러스 관련 기자회견]
10:20 강득구 의원, [지방의회법 제정 촉구 기자회견]
10:40 장경태 의원, [현안 기자회견]
11:00 김종훈 진보당 대표, [미래대응기금 진보당 요구안 발표 기자회견]
11:20 차규근 의원, [용산공원조성특별법 발의 및 단기주택공급 대책 촉구 기자회견]
11:40 조승환 의원, [청년정책수요조사 결과 발표 기자회견]
13:00 이인선 의원, [서울대 10개 만들기 관련 입장 발표 기자회견]
13:20 이성윤 의원, [청소년 정치참여 확대 관련 기자회견]
13:40 서영석 의원, [희귀질환 정책개선 촉구 기자회견]
14:00 강경숙 의원, [서울대 10개 만들기 긴급 기자회견]
14:20 최수진 의원, [원외당협위원장단 규탄성명 발표 기자회견]
15:00 서영석 의원, [보건의료인력기준법 개정안 발의 관련 기자회견]
◆더불어민주당
*김민석 당대표
07:00 유튜브 생중계 '민티07' 출연
13:30 의원총회 / 국회 본관 246호
14:00 본회의 / 국회 본회의장
16:00 정치제도개혁추진단 1차 회의 / 국회 본관 당대표회의실
*한병도 원내대표
09:30 정책조정회의 / 국회 본관 원내대표회의실
10:00 정보위원회 전체회의 / 국회 본관 647호
13:30 의원총회
14:00 본회의
◆국민의힘
*장동혁 당대표·정점식 원내대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
11:00 정책 의원총회 / 국회 본관 예결위회의장
14:00 본회의 / 국회 본회의장
*정점식 원내대표
10:00 정보위원회 전체회의 / 국회 본관 647호
◆조국혁신당
*신장식 당대표
07:30 CBS 라디오 <박성태의 뉴스쇼> 출연
09:30 최고위원회 / 국회 본관 224호
14:00 본회의
*김준형 원내대표
09:30 최고위원회 / 국회 본관 224호
14:00 본회의
◆개혁신당
*천하람 당대표 권한대행
10:00 2026 국방AX 및 차세대 보안 융합 컨퍼런스 / 공군호텔 2층
14:00 본회의 / 국회 본회의장
18:30 제63회 방송의 날 기념식 / 서울드래곤시티호텔 31층
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