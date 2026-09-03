칩스앤미디어, 'WAVE6331X FuSa' ASIL-B 인증 획득

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

DNV서 차량용 기능안전 인증…AV1·VP9 코덱까지 적용

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 글로벌 멀티미디어 지식재산권(IP) 전문기업 칩스앤미디어는 차세대 멀티미디어 IP 'WAVE6331X FuSa(Functional Safety)'가 글로벌 독립 인증기관 DNV로부터 ISO 26262 ASIL-B 기능안전 인증을 획득했다고 3일 밝혔다.

칩스앤미디어는 이번 인증을 위해 2년 이상 연구개발을 진행했다. WAVE6331X FuSa는 첨단운전자보조시스템(ADAS)과 차량용 인포테인먼트(IVI) 등에 적용되는 차량용 멀티미디어 IP로, 차량 운행 중 내부 하드웨어 이상이나 데이터 손상을 감지하고 정의된 고장 대응 시간(Fault Response Time) 안에 시스템이 안전 상태(Safe State)로 전환될 수 있도록 설계됐다.

회사는 이러한 고장 처리 기능이 영상 프레임 정지나 데이터 손상으로 발생할 수 있는 자율주행 시스템의 오작동 위험을 줄이는 데 활용될 수 있다고 설명했다.

왼쪽부터 DNV 이장섭 대표, 칩스앤미디어 김상현 대표이사. [사진=칩스앤미디어]

기능안전 반도체 설계는 자동차안전무결성수준(ASIL)을 충족하기 위한 추가 안전 메커니즘이 필요해 칩 면적과 전력 소비가 늘어날 수 있다. 칩스앤미디어는 저전력 아키텍처를 기반으로 데이터 오류와 칩 동작 이상을 실시간 감지하는 안전 기능을 IP 내부에 적용했다.

이를 통해 시스템 이상을 감지하고 ASIL-B 안전 요구사항 충족을 지원하면서 추가되는 칩 면적과 전력 소비를 줄이는 방향으로 설계했다는 게 회사 측 설명이다.

칩스앤미디어는 ISO 26262 기반 기능안전 개발 체계를 기존 고급 비디오 부호화(AVC)와 고효율 비디오 코딩(HEVC)뿐 아니라 AV1과 VP9 코덱 IP까지 확대 적용했다.

기존 차량용 비디오 솔루션은 기능안전 인증 과정 등의 이유로 일부 표준 코덱을 중심으로 적용돼 왔다고 회사 측은 설명했다. 칩스앤미디어는 AV1과 차량용 인포테인먼트 분야에서 사용되는 VP9까지 기능안전 체계를 적용함으로써 차량용 반도체 업체들이 기능안전 요구사항에 맞춰 다양한 비디오 기술을 적용할 수 있도록 지원한다는 방침이다.

향후에는 AV2와 다용도 비디오 부호화(VVC) 등 차세대 영상 압축 표준에도 같은 기능안전 기술 프레임워크를 적용해 상용화를 추진할 예정이다.

이번 인증은 특정 시스템과 독립적으로 개발·인증하는 안전 요소인 SEooC(Safety Element out of Context) 방식으로 이뤄졌다. 칩스앤미디어는 'Safety Manual'을 포함한 인증 SEooC 패키지를 고객사에 제공한다.

차량용 시스템온칩(SoC) 업체나 1차 협력업체(Tier-1)는 완성차 업체(OEM)의 최종 기능안전 인증 과정에서 SoC 내부 블록의 안전성을 검증해야 한다. 칩스앤미디어는 사전 인증된 SEooC와 Safety Manual, 개발 가이드를 제공해 고객사가 SoC 단계의 통합과 검증, 기능안전 평가를 진행할 수 있도록 지원할 계획이다.

김상현 칩스앤미디어 대표는 "ISO 26262 ASIL-B 인증 획득은 칩스앤미디어의 기능안전 설계 역량을 확인한 결과"라며 "현재 칩스앤미디어의 멀티미디어 IP는 글로벌 상위 5대 자동차 반도체 기업 가운데 3곳에서 채택하고 있으며, 인증된 Safety Manual과 개발 가이드를 통해 글로벌 고객들의 개발 리스크와 개발 기간을 줄일 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

dconnect@newspim.com