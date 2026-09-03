정원엔시스, 연세의료원 욕창 AI 시스템 구축 지원

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = AI 인프라 프로바이더 정원엔시스가 연세대학교 의료원의 욕창 기록 지원 AI 시스템 구축에 온프레미스 AI 추론 인프라를 공급하며 의료 AI 사업에 진출한다.

[이미지=정원엔시스]

이번 사업은 연세의료원이 AI 전문기업 에이아이네이션에 의뢰한 '욕창 단계 추론 모델 개발 용역'의 일환으로, 21개월간의 개발을 거쳐 모델 개발이 완료됐다. 연세대 의과대학 이원재 교수팀은 임상 자문을 맡아 임상 이미지를 수집하고 욕창 단계를 라벨링해 학습 데이터를 구축했다.

개발된 AI 모델은 상처 부위 이미지를 분석해 병변 영역을 자동으로 찾고 욕창 단계와 크기를 참고 정보로 제시하도록 설계됐다. 임상 적용은 의료기기 인증 등 후속 절차를 거쳐 추진될 예정이다.

정원엔시스는 이번 사업에서 서버 사양 설계부터 도입·설치, 하드웨어 유지보수 등 AI 인프라 전반을 담당했다. 특히 AI 연산을 병원 내부 GPU 서버에서 수행하는 온프레미스 방식으로 구축해 환자 이미지가 외부로 반출되지 않는 폐쇄망 환경을 구현했다.

회사 측은 환자 데이터 반출에 제약이 있는 의료기관의 특성상 클라우드 기반 AI 도입이 어려운 상황에서 온프레미스 인프라가 대안으로 활용될 수 있다고 설명했다.

이번 공급은 정원엔시스가 올해 초 사내 AI센터를 출범하고 'AI 인프라 프로바이더'로의 전환을 추진한 이후 확보한 첫 의료기관 사례다. 정원엔시스는 올해 초 에이아이네이션과 전략적 업무협약을 체결한 데 이어 AI센터를 중심으로 제조·공공·의료 분야의 AI 인프라 수요를 확장해 나갈 계획이다.

곽지훈 정원엔시스 AI센터장(에이아이네이션 대표이사)은 "규제와 데이터 보안 문제로 클라우드를 쓸 수 없어 AI 도입을 미뤄 온 기관이 많다"며 "이번 사례는 임상 현장의 전문성과 AI 기술, 그리고 이를 원내에서 안정적으로 돌릴 수 있는 인프라가 함께 갖춰져야 의료 AI가 병상까지 도달한다는 것을 보여준다"고 말했다.

한편 이번 개발 사례는 9월 8일 서울 엘타워에서 열리는 '제1회 AI 기술 리더스 포럼 ─ 병원 AI 대전환과 도약'에서 발표될 예정이다.

whitss@newspim.com