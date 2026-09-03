삼기, 휴머노이드 상체 프레임 금형 입고…시제품 제작 착수

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올 6월 개발업체 선정 후 금형·주조해석 진행

고객사 평가 거쳐 초도물량·양산 수주 추진

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 알루미늄 다이캐스팅 전문기업 삼기가 글로벌 로봇 기업의 휴머노이드 로봇 상체 골격 프레임 생산을 위한 금형 입고를 완료하고 시제품 제작에 착수한다.

삼기는 지난 6월 휴머노이드 상체 프레임 개발업체로 선정된 이후 금형 제작과 주조 해석, 후가공 공정 검토 등 개발 절차를 진행해 왔으며 최근 상체 프레임 제작용 금형 입고를 완료했다고 3일 밝혔다.

회사는 이번에 입고한 금형을 활용해 휴머노이드 상체 골격 프레임 시제품을 제작하고 향후 고객사 사양 평가에 대응할 예정이다.

시제품 평가를 거쳐 초도물량 공급을 추진하고 이후 대규모 양산 수주로 연결한다는 계획이다.

삼기 로고. [사진=삼기]

삼기는 상체 프레임을 시작으로 휴머노이드 로봇 부품 포트폴리오도 확대하고 있다. 현재 하체 구조물과 액추에이터 하우징 등 핵심 부품에 대한 연구개발을 진행 중이다.

회사는 자동차 엔진·변속기와 전기차 부품 생산 과정에서 축적한 정밀 금형·주조·가공 기술을 휴머노이드 로봇 부품에 적용하고 있다. 초대형 다이캐스팅과 컴팩트 가압주조 기술 개발을 통해 경량 구조물 제작 역량도 확보했다고 설명했다.

향후 알루미늄 다이캐스팅과 정밀 가공 기술을 기반으로 상체·하체 프레임에서 액추에이터 하우징 등 구동계 부품까지 적용 범위를 넓힐 방침이다.

관계사 삼기에너지솔루션즈와 협업해 로봇 배터리 분야 진출도 추진한다.

삼기에너지솔루션즈가 전기차(EV)와 에너지저장장치(ESS) 배터리 부품 사업에서 확보한 기술과 양산 역량을 활용해 로봇용 배터리 플랫폼 관련 제품을 개발하고 있다.

삼기에너지솔루션즈는 배터리 셀과 배터리관리시스템(BMS)을 연결하는 플랫 플렉시블 연성회로기판(FF-PCB) 기술의 미국 특허 등록도 완료했다.

삼기 관계자는 "글로벌 로봇 기업과 진행 중인 휴머노이드 상체 프레임 프로젝트가 실제 시제품 제작 단계로 진입했다"며 "시제품 개발과 고객사 평가에 적극 대응해 향후 초도물량 공급과 양산 수주로 연결하는 한편 하체 구조물과 액추에이터 하우징, 배터리 팩 등으로 로봇 부품 사업 영역을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com