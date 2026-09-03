동아제약 아일로, 기미·주근깨 완화 '화이타민정' 출시

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비타민C·L-시스테인 등 12종 유효성분 함유

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아제약은 이너뷰티 브랜드 '아일로(ILO)'가 첫 의약외품 '화이타민정'을 출시했다고 3일 밝혔다.

아일로 화이타민정은 기미·주근깨 완화 효능·효과를 허가받은 저함량 비타민 및 미네랄 제제 의약외품이다.

아일로 화이타민정 [사진=동아제약]

1정(1300mg)에 아스코르브산(비타민C) 500mg과 L-시스테인 120mg을 비롯해 비타민 B군과 비타민E, 아연 등 총 12종의 유효성분을 함유했다.

또 육체피로와 임신·수유기, 병중·병후 체력 저하 시 비타민 B1·B2·B6·C·E와 아연 보급에도 도움을 줄 수 있다. 하루 한 번 1정을 섭취하면 된다.

제품은 올리브영 온·오프라인 매장과 글로벌몰에서 판매한다. 출시 후 한 달 동안 할인 프로모션도 진행한다.

아일로는 최근 PDRN과 NMN 등 성분을 활용한 '스킨 솔루션 라인' 3종을 출시하며 제품군을 확대하고 있다. 최근에는 올리브영을 통해 북미 시장에도 진출했다.

동아제약 관계자는 "화이타민정을 시작으로 동아제약의 전문성을 접목한 제품을 확대해 아일로의 스킨 솔루션을 구축해 나갈 계획"이라고 말했다.

sykim@newspim.com