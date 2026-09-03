행정·공공기관 정보화사업 1만4866개…전년比 20% 증가

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

행안부, 행정·공공기관의 정보자원 현황 자료 발간

정보시스템은 12.3% 감소한 1만5618개…소프트웨어 30만개 돌파

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 지난해 행정·공공기관이 추진한 정보화사업이 1만4866개로 전년보다 20% 넘게 증가한 것으로 나타났다. 반면 정보시스템 수는 1만5618개로 12% 이상 감소했다.

행정안전부는 행정·공공기관의 정보자원을 분석한 '2026년(2025년 기준) 행정·공공기관 정보자원 현황'을 발간한다고 3일 밝혔다.

[자료=행안부]

이번 집계는 지난해 정보자원관리시스템(IRM)에 정보화사업과 정보시스템, 모바일앱 등 정보자원을 등록한 2196개 기관을 대상으로 이뤄졌다. 중앙행정기관 56개, 지방자치단체 244개, 지방교육자치단체 429개, 공공기관 1467개가 포함됐다.

조사 결과 지난해 정보화사업은 1만4866개로 전년 1만2381개보다 2485개(20.07%) 증가했다. 사업 규모도 4조6026억원으로 전년 4조5498억원보다 1.16% 늘었다. 특히 운영·유지보수 유형이 1만154건으로 전체 정보화사업의 64.58%를 차지했다.

반면 정보시스템은 1만5618개로 전년 1만7811개보다 2193개(12.31%) 줄었다. 구축비 역시 13조6100억원으로 전년 14조4943억원보다 6.10% 감소했다.

모바일앱은 소폭 증가세를 이어갔다. 행정·공공기관이 운영하는 모바일앱은 1358개로 전년 1352개보다 0.44% 늘었다. 2022년 이후 모바일앱 수는 지속해서 증가한 것으로 집계됐다.

하드웨어는 24만4797개로 전년보다 1.89% 감소했지만 도입비는 7조3332억원으로 0.37% 증가했다. 소프트웨어는 30만2136개로 전년보다 8.27% 늘어 주요 정보자원 가운데 증가 폭이 컸다. 소프트웨어 도입비는 4조8153억원으로 0.72% 감소했다.

전체적으로 보면 정보화사업과 모바일앱, 소프트웨어는 증가한 반면 정보시스템과 하드웨어는 감소했다. 특히 정보화사업은 2485개 늘어난 데 비해 정보시스템은 2193개 줄어 상반된 흐름을 보였다.

행안부는 매년 전자정부법 제54조에 따라 행정·공공기관의 정보자원 등록 현황을 조사하고 품질을 보완·검토해 관련 현황을 발간하고 있다. 이번 자료는 정보자원관리시스템 공개자료실과 공공데이터포털에서 전자파일로 제공된다.

abc123@newspim.com