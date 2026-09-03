현대차그룹, 세계 3대 디자인상 IDEA서 16개 수상

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E3W·E4W 마이크로 모빌리티·나오 레스토랑 북 금상…마그마 GT 은상

자동차 넘어 브랜드·디지털·공간·서비스까지 수상 영역 확대

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차그룹이 세계 3대 디자인상으로 꼽히는 '2026 IDEA 디자인 어워드'에서 금상 2개를 포함해 총 16개 상을 받았다.

2026 IDEA 디자인 어워드 금상 수상작: E3W & E4W 마이크로 모빌리티 콘셉트. [사진=현대차그룹]

현대차그룹은 미국 산업디자이너협회(IDSA)가 주관하는 올해 IDEA에서 금상 2개, 은상 1개, 동상 3개, 본상 10개를 수상했다고 3일 밝혔다.

현대차의 'E3W & E4W 마이크로 모빌리티 콘셉트'는 콘셉트 및 선행 디자인 부문 금상을 받았다. 인도의 일상 이동 수단인 모터 릭샤를 미래형 전동화 플랫폼으로 재해석해 승객 운송부터 물류·긴급 지원까지 대응할 수 있도록 설계했다.

현대차그룹 싱가포르 글로벌 혁신센터(HMGICS)의 '나오 레스토랑 북'도 브랜딩 부문 금상을 차지했다. 한국 레스토랑 '나오'의 브랜드 철학과 미쉐린 3스타 셰프 코리 리, 한국 장인과의 협업 과정을 담아 브랜드 스토리텔링 경쟁력을 인정받았다.

제네시스 '마그마 GT 콘셉트'는 자동차·운송 부문 은상을 수상했다. 현대차 '호프 온 휠스'와 헤리티지 콘텐츠 '스텔라 & 쏘나타 리트레이스 매거진', 기아 'PV5 인포테인먼트 시스템'은 각각 동상을 받았다.

이 밖에도 현대차 UX 스튜디오 서울과 모베드, 기아의 오션클린업 캠페인, 제네시스 G90 윙백 콘셉트와 마그마 UI 디자인 등이 본상에 선정됐다.

현대차그룹 관계자는 "제품 디자인을 넘어 브랜드 경험과 디지털 인터페이스, 공간, 서비스, 사회적 가치를 포괄하는 그룹의 디자인 경쟁력을 입증한 결과"라고 말했다.

chanw@newspim.com