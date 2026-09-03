SKT, 수능 응원 온라인 캠페인 시작

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학부모 응원 메시지 전달·수험생 행운 카드 제작

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SK텔레콤이 2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 수험생과 학부모를 위한 온라인 캠페인을 시작했다.

'수능응원백서' 캠페인은 3일부터 본격 운영된다. 학부모의 응원 메시지를 수험생에게 전달하고 수험생이 행운 카드를 만들어 공유하는 방식으로 진행된다.

SK텔레콤이 2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 수험생과 학부모를 위한 온라인 캠페인을 시작했다. [사진= SK텔레콤]

캠페인은 세 가지 프로그램으로 구성된다. '응원 특강'에서 학부모가 퀴즈를 통해 자신의 응원 유형을 파악한 뒤 효과적인 응원 방법을 배운다. 결과는 카카오톡, 문자, 링크 복사 등으로 공유할 수 있다.

'응원의 정석'은 학부모가 배경 디자인을 선택해 수험생 자녀에게 전할 응원 메시지를 문자나 영상으로 제작하는 프로그램이다.

메시지를 받은 수험생은 과자와 음료 등을 받을 수 있는 '랜덤 행운 선물 뽑기'에 참여할 수 있으며 선착순 5만 명에게 제공된다.

'행운 카드 득템'에서는 생년월일을 입력하면 사주 기반 맞춤형 행운 카드를 만들 수 있다. 수험생이 인스타그램·스레드·엑스(X) 중 한 곳에 카드를 게시하고 이벤트 페이지에 URL을 입력하면 '행운 선물 패키지' 이벤트에 응모할 수 있다.

이 이벤트는 9월 30일까지 진행되며 당첨자에게는 수험생이 직접 만든 행운 카드로 제작한 실물 키링과 행운 아이템을 제공한다.

'응원의 정석'과 '행운 카드 득템'은 2006년~2008년생(만 18~20세) 수험생을 대상으로 한다. 캠페인 홈페이지를 통해 통신사 구분 없이 참여할 수 있다.

SKT는 캠페인 참여자 전원에게 수능 30일, 7일, 하루 전에 응원 문자를 발송한다. 문자에는 상품이나 서비스 광고 없이 수험생과 가족을 격려하는 메시지만 담긴다. 캠페인 참여 수험생에게는 수능 후 'T 다이렉트샵 이용권'을 제공하며, 수능 당일부터 추가 혜택을 공개할 예정이다.

윤재웅 SKT 프로덕트&브랜드본부장은 "수능을 77일 앞둔 지금은 수험생은 물론 곁에서 긴 시간을 보내온 가족에게도 따뜻한 응원이 필요한 시기"라며 "수험생과 학부모가 서로의 마음을 자연스럽게 나누고 남은 기간을 힘차게 보낼 수 있도록 다양한 프로그램과 혜택을 마련했다"고 밝혔다.

origin@newspim.com