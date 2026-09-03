신한은행, '신한 나라사랑카드 유나 에디션' 출시

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한은행이 나라사랑카드 광고모델인 걸그룹 ITZY(있지) 멤버 유나의 이미지를 적용한 '신한 나라사랑카드 유나 에디션'을 출시하고 신규 발급 고객 대상 이벤트를 진행한다고 4일 밝혔다.

[사진=신한은행]

유나 에디션은 신한은행이 돌고래유괴단과 협업 제작한 나라사랑카드 광고 속 디자인을 실제 상품화한 카드다. 플레이트에 유나의 이미지를 적용했으며, 전용 카드 캐리어와 포토카드를 함께 제공한다.

신한은행은 1일부터 3일까지 사전예약을 진행한 데 이어 4일부터 '신한 슈퍼SOL' 앱을 통해 발급 신청을 받는다.

출시 기념 신규 발급 프로모션도 운용된다. 행사 기간 중 신한 나라사랑카드를 신규 발급한 고객 전원에게 네이버페이 포인트 1만원을 지급하며, 1만5000번째 발급 고객까지 매 100번째(N00번째) 순번 고객에게 네이버페이 포인트 10만 원을 추가로 제공한다.

육·해·공군 현역병 복무기간을 시간으로 환산한 숫자를 활용한 이벤트도 마련됐다. 육군 1만3140시간, 해군 1만4600시간, 공군 1만5330시간에 맞춰 각각 1만3140번째, 1만4600번째, 1만5330번째 발급 고객에게 호텔 숙박권을 증정한다.

신한은행 관계자는 "광고로 관심을 얻은 유나 에디션을 실제 상품으로 출시해 카드 신청 및 수령 과정의 경험을 강화했다"며 "향후에도 군 장병과 청년 고객을 위한 혜택과 콘텐츠를 확대하겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com