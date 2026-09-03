GC녹십자웰빙 도입 'RZL-012', 中 3상 주요 평가지표 충족

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이중턱 환자 480명 대상 임상…1회 치료로 유효성 확인

푸싱제약·라지엘, 中 NMPA 품목허가 신청 추진

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = GC녹십자웰빙이 국내 독점 라이선스를 보유한 지방분해 신약 후보물질 'RZL-012'가 중국 임상 3상에서 주요 유효성 및 안전성 평가지표를 충족했다.

GC녹십자웰빙은 파트너사인 바이오 기업 라지엘테라퓨틱스가 RZL-012의 중국 임상 3상에서 주요 유효성·안전성 평가지표를 충족하는 톱라인 결과를 확보했다고 3일 밝혔다.

[로고=GC녹십자웰빙]

이번 임상은 라지엘의 중국 파트너사인 푸싱제약 계열사 주브스타가 성인 이중턱(턱밑 지방) 환자 480명을 대상으로 진행한 중추적 등록 임상시험이다.

임상 결과 RZL-012는 한 차례의 치료 주기 후 투여 84일 시점에서 1차 및 2차 유효성 평가지표를 모두 충족했다. 1차 유효성 평가에서는 위약군 대비 30%포인트 이상의 반응률 차이를 기록했다.

푸싱제약과 라지엘은 이번 임상 결과를 바탕으로 중국 국가약품감독관리국(NMPA)에 품목허가신청(NDA)을 추진할 계획이다. 이중턱에 이어 복부와 허벅지 등 체형 개선 영역으로 적응증을 확대하기 위한 추가 임상도 진행할 예정이다.

RZL-012는 표적 지방세포를 비가역적으로 사멸시키는 기전의 국소 지방분해 신약 후보물질이다. 적은 투여 횟수로 국소 부위의 지방 감소를 유도하는 치료제로 개발되고 있다.

GC녹십자웰빙은 RZL-012의 국내 독점 라이선스를 보유하고 있으며 라지엘에 전략적 지분 투자도 단행했다. 회사는 향후 RZL-012의 국내 사업화를 추진하고 비만·메디컬 에스테틱 분야 제품군을 확대할 계획이다.

GC녹십자웰빙 관계자는 "이번 중국 임상 3상 결과를 바탕으로 RZL-012를 중심으로 비만과 메디컬 에스테틱을 연결하는 제품 포트폴리오를 구축해 나갈 계획"이라고 말했다.

sykim@newspim.com