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김승원 법무장관 후보자 "공소취소, 직접 권한 없고 지휘 생각도 없어"

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  • 김승원 법무부 장관 후보자가 3일 공소취소 권한이 없다고 했다
  • 그는 코로나19 치료제 로비 의혹에 부정 청탁과 특혜를 부인했다
  • 새 형사사법체계 안착과 인권 보장을 중점 과제로 제시했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"부정한 청탁 없었다"…신약 청탁 의혹 정면 반박
"기소유예 부당" 헌법소원 제기…"억울함 끝까지 풀겠다"
신약 임상 문자·처분 적정성 등 청문회 주요 쟁점 부상

[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 김승원 법무부 장관 후보자는 3일 이재명 대통령 사건의 공소취소와 관련해 "법무부 장관에게 직접적인 권한이 없고 검찰총장을 통해 지휘할 생각도 없다"고 강조했다. 아울러 그는 코로나19 치료제 임상시험 승인 관련 '신약 로비' 의혹에 대해 부정한 청탁도, 임상 승인 과정에서의 특혜나 편의 제공도 없었다며 정면 반박했다.

김 후보자는 이날 오전 서울 종로구 적선현대빌딩에 마련된 인사청문회 준비단 사무실 첫 출근길에서 '식약처 로비 의혹으로 기소유예 처분(범죄 혐의 자체는 인정하되 기소는 하지 않는 처분)을 받은 데 대한 입장'을 묻는 취재진 질문에 "2021년부터 약 3년간 10여 명의 검사가 강도 높은 수사를 했지만 불기소 처분을 내렸다"고 말했다. 

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 김승원 법무부 장관 후보자가 3일 오전 서울 종로구 적선현대빌딩에 마련된 인사청문회 준비사무실로 출근하며 취재진 질문에 답변하고 있다. 2026.09.03 kunjoo@newspim.com

그는 "불기소 이유는 첫째 부정한 청탁으로 보기 어렵고, 둘째 임상 승인 과정에서 특혜·편의 제공·절차 생략 등 부정한 일이 없었다는 것"이라고 했다.

이어 "무혐의를 했어야 마땅한데 기소유예를 했기 때문에 부당하다고 생각된다"며 "그래서 지난해 기소유예 처분에 대한 헌법소원을 제기했고, 헌법재판소가 사건을 검토 중인 것으로 안다. 억울함을 끝까지 풀고 싶다"고 밝혔다.

김 후보자는 2021년 지인 양모 씨의 요청을 받고 김강립 당시 식품의약품안전처장에게 제약업체 제넨셀의 코로나19 치료제 임상시험과 관련해 신속한 처리를 요청하는 취지의 문자메시지를 보낸 의혹을 받는다.

공개된 문자에는 김 후보자가 김 전 처장에게 "생약제제과, 임상제도과, 통계분석팀 3군데에서 업무분장이 돼 있답니다. 담당 실무자들이 좀 빠르게 처리할 수 있도록 부탁드린다"고 적힌 것으로 알려졌다. 해당 문자가 오간 약 2주 뒤 제넨셀의 코로나19 치료제 임상시험은 승인됐다.

김 후보자는 이재명 대통령 관련 사건 공소취소 주장에 대해서도 장관 후보자로서는 법과 원칙에 따르겠다고 밝혔다. 그는 "개별 사건의 공소유지는 공판검사가 권한을 갖고 있다. 그 권한을 존중한다"며 "법무부 장관에게 공소취소 직접 권한도 없고, 검찰총장을 통해 지휘할 생각도 없다"고 말했다.

앞서 김 후보자는 민주당 내 '이 대통령 사건 공소취소와 국정조사 추진을 위한 의원 모임' 공동대표로 활동하며 이 대통령 관련 사건의 공소취소 필요성을 주장해왔다. 이에 야권에서는 장관 취임 시 지휘·감독권을 통한 공소취소 추진 가능성을 제기해왔다.

김 후보자는 이날 장관 후보자 지명 소감을 묻자 "새로운 형사 사법 체계가 70년 만에 시행이 되는데 국민께서 불편을 느끼시지 않도록 안착을 하는 중요한 사명감을 갖고 있다"며 "사건 처리가 계속 지연되는 문제를 빨리 해소해 국민의 불편을 덜어드리고 싶다"고 답했다.

이 밖에도 "K-인권국가로서의 대한민국의 위상을 높이고 싶다"며 ▲보편적 인권 보장 ▲사회적 약자의 행복 추구 ▲범죄 피해자의 일상 복귀 ▲교정·교화를 통한 사회 복귀 등을 위해 노력하겠다고 밝혔다. 또 ▲사법 정의 등 실현 ▲상법·민법·가사소송법 등 개정을 통해 대한민국의 발전을 돕는 노력을 하겠다고 전했다.

한편 인사청문회 준비단 사무실은 적선현대빌딩 5층에 마련됐다. 준비단은 차범준 법무부 기획조정실장을 단장으로 서경원 정책기획단장을 총괄팀장, 최태은 법무부 대변인을 공보팀장으로 뒀다. 준비단은 이날부터 신상·질의답변·행정지원 등 분야별 점검에 착수하며 본격적인 청문회 준비에 들어갈 예정이다.

yek105@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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