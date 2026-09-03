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국군의 날 78주년…10월 1일 계룡대서 '국민 축제형' 기념식

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  • 국방부가 10월 1일 계룡대서 국군의 날 행사를 연다
  • AI 기반 대체불가 국군과 K방산을 공개했다
  • 국군의 날을 안보문화 축제로 키운다고 밝혔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

계룡대 활주로서 4000명 규모 개최…지상군페스티벌과 결합
블랙이글스 비행·민군 태권도·AI 적용 무기체계 전시
9~10월 전국 23개 안보·문화행사…장병·군 가족 할인혜택 확대

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국방부가 오는 10월 1일 충남 계룡대 활주로에서 국민과 장병 약 4000명이 참석하는 제78주년 국군의 날 기념행사를 연다. 올해 행사는 '자주국방 실현! 대체불가 국군'을 주제로, 대규모 장비 기동과 장병 동원은 줄이는 대신 AI 기반 첨단 과학기술군의 비전과 K방산 무기체계를 국민에게 공개하는 '군 문화 축제형' 행사로 꾸민다.

국방부는 3일 보도자료를 통해 제78주년 국군의 날 기념식을 10월 1일 계룡대 활주로에서 개최한다고 밝혔다. 올해 행사는 같은 장소에서 열리는 '2026 지상군페스티벌·계룡軍문화축제'와 연계해 진행된다. 통상 서울 도심 중심으로 열리던 국군의 날 행사를 국내 최대 규모의 군 문화축제 현장으로 옮겨 국민과의 접점을 넓히겠다는 구상이다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 1일 오전 충남 계룡대에서 열린 건군 77주년 국군의 날 기념식에서 열병 차량에 탑승해 사열하고 있다. [사진=대통령실] 2025.10.01 photo@newspim.com

기념식은 ▲자주국방 실현 ▲국민에게 신뢰 ▲AI 기반 대체불가 국군 등 3개 주제로 구성된다. 전통악 공연과 민군 통합 태권도 시범, 공중전력 분열, 공군 특수비행팀 블랙이글스 축하비행이 예정돼 있다. AI·첨단기술을 적용한 K방산 무기체계 전시도 함께 열릴 전망이다. 국방부는 이를 통해 자주국방 역량과 국민에게 신뢰받는 군의 모습을 제시하겠다고 설명했다.

이번 계룡 개최는 정부가 마련한 '국군의 날 행사 4개년 계획'의 첫 흐름으로 볼 수 있다. 국방부는 육군의 지상군페스티벌, 공군의 에어쇼·서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회(ADEX), 해군의 국제관함식, 해병대의 서울수복 및 인천상륙작전 전승행사 등 각 군의 대표 행사를 국군의 날과 연계해 순회 개최한다는 방침이다. 대규모 병력과 장비를 서울 도심에 집중시키는 방식에서 벗어나, 각 군의 고유 전력과 군사문화를 국민에게 단계적으로 보여주겠다는 전략이다.

국방부와 육·해·공군은 국군의 날을 전후한 9~10월 전국에서 23개 안보·문화행사를 진행한다. 계룡대 활주로에서 열리는 지상군페스티벌은 10월 1일부터 5일까지 이어지며, '2026 사천에어쇼'는 10월 22~25일 경남 사천에서 열린다.

주요 기념행사도 잇따른다. 인천상륙작전 전승행사는 9월 15일 인천에서, 서울수복 기념행사는 9월 19일 서울광장에서 각각 열린다. 다부동전투 전승기념행사는 9월 29일 경북 칠곡군, 38선 돌파 전승기념행사는 10월 2일 강원 양양에서 예정돼 있다. 10월 7일에는 경기 양평에서 'Army TIGER+ 미래전 통합 전투수행훈련'도 진행된다.

국민 참여형 프로그램도 마련됐다. 국방부장관기 태권도대회는 9월 8~10일 강원 철원군에서 열리고, 대한민국 호국미술대전은 9월 16~27일 서울 전쟁기념관에서 개최된다. 2026 ROK ARMY 트레일러닝은 10월 3일 경기 용인 일대에서, 국군의 날 어린이 그림그리기 대회는 10월 10일 서울 현충원에서 열린다. 다만 개별 행사의 세부 일정과 참여 방식은 주최 기관 사정에 따라 별도 공지될 수 있다.

블랙이글스가 1일 오전 충남 계룡대에서 열린 건군 77주년 국군의 날 기념식에서 비행을 하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] [사진 = 뉴스핌DB]

국방부는 국군의 날을 계기로 장병과 군 가족을 위한 여행·숙박·쇼핑 분야 제휴 혜택도 확대한다. 여가 분야에서는 서울랜드·롯데월드·레고랜드가 최대 50% 할인 혜택을 제공한다. 아쿠아플라넷은 동반 3인을 포함해 20~35%, 아쿠아리움은 30~50%, 아르떼뮤지엄은 40~50% 할인된다.

숙박 분야에서는 휘닉스 아일랜드 제주와 휘닉스 파크 평창이 50~60%, 워커힐 호텔과 라마다용인이 60~70% 할인 혜택을 내걸었다. 시그니엘과 롯데호텔, 그랜드 조선호텔 제주는 20~30% 할인 대상이며, 레고랜드 리조트는 20% 할인과 함께 성인 2명·소인 3명 기준 조식 무료 혜택을 제공한다.

여행 분야에서는 이스타항공이 일본·동남아 노선 등을 대상으로 12%, 제주항공이 전 노선 7%, 에어프레미아가 미주·동남아 노선 등을 대상으로 10~12% 할인 혜택을 제시했다. 모두투어는 상품별로 5~7% 할인한다. 삼성전자 패밀리몰은 'K-HERO페스타' 관련 5% 할인 쿠폰 등을 제공하며, LG전자 복지몰과 다비치안경, 바디프렌드도 별도 가입·구매 혜택 또는 특별 행사를 준비 중이다. 제휴 조건은 업체 사정에 따라 바뀔 수 있다.

국방부 국군의 날 행사기획단은 이날부터 공식 누리집을 통해 기념식 참석 희망자를 모집한다. 선정된 참가자에게는 이달 중 행사 세부 일정과 입장 안내 등을 개별 통보할 예정이다.

국방부는 올해 국군의 날을 단순한 기념식이 아니라, 육·해·공군의 전력과 방산 기술, 장병 복지, 참전 전승행사를 하나로 묶는 대국민 안보문화 플랫폼으로 발전시키겠다는 구상이다. 계룡대 활주로에서 처음으로 지상군페스티벌과 결합하는 이번 행사가 향후 4개년 순회형 국군의 날 행사의 기준점이 될지 주목된다.

gomsi@newspim.com

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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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