이용우 "홈플러스 회생 출발은 국민이 만든 결과…민주당 계속 함께 할 것"

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회생계획 인가 환영...노동자·협력업체 보호 강조

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 이용우 더불어민주당 대변인은 3일 법원의 홈플러스 회생계획 인가에 대해 "시민 여러분이 만들어낸 결과"라며 환영의 뜻을 밝혔다.

이 대변인은 이날 서면브리핑을 통해 "'홈플러스를 살리자'며 장바구니를 채워 주신 국민들의 마음이 모여, 벼랑 끝에 섰던 기업을 다시 일으켜 세웠다"고 말했다.

이용우 더불어민주당 의원이 17일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 환경노동위원회의 한국수자원공사, 한국환경공단, 국립공원공단, 수도권매립지관리공사, 한국환경산업기술원 등 국정감사에서 질의를 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] [사진 = 뉴스핌DB]

그러면서 "다만 이번 인가는 끝이 아니라 홈플러스가 되살아나기 위한 첫 출발점"이라고 강조했다.

이 대변인은 "홈플러스의 회생은 한 기업만의 문제가 아니다"라며 "그곳에서 일하는 수많은 노동자, 함께 사업을 꾸려온 협력업체와 납품업체, 그리고 매장이 자리한 지역경제의 생계가 여기에 직결되어 있다"고 했다.

이어 "앞으로 회생계획 이행과 미지급 납품대금 변제가 차질없이 이뤄져, 이 모든 이들의 삶이 지켜져야 할 것"이라고 덧붙였다.

또한 "더불어민주당은 홈플러스와 대주주, 채권단에는 책임 있는 회생계획 이행을 요구하는 한편, 정부와 관계기관에는 지속적인 지원과 점검을 요청드린다"고 밝혔다.

이 대변인은 "더불어민주당은 시민들이 장바구니로 보여주신 응원과 연대가 실질적인 홈플러스 회생으로 이어지고, 노동자와 협력업체, 지역경제가 다시 살아날 수 있도록 앞으로도 함께 하겠다"고 약속했다.

앞서 서울회생법원 회생4부는 전날 홈플러스 회생계획안 결의를 위한 관계인 집회를 열어 표결한 결과 회생계획안이 가결되자 이를 즉시 인가했다. 회생계획안대로 채무를 이행할 것을 법원이 정식으로 허용했다는 뜻이다.

재판부는 계획안에 따른 변제가 온전히 수행되기 시작하면 회생절차를 종결할 방침이다.

지난 1일에는 민주당 을지로위원회가 서울 영등포구 홈플러스 영등포점을 찾아 '추석맞이 홈플러스 살리는 장보기 캠페인'을 진행하고, 회생계획안 가결을 촉구했다. 행사에는 민병덕 을지로위원장과 우원식 전 국회의장, 채현일, 권향엽, 김남근, 이강일 의원 등이 참석했다.

allpass@newspim.com