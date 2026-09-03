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베선트 "중국, 무역불균형 이견에 G20 공동성명 무산시켜"

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AI 핵심 요약

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  • 베선트 美재무, 1일 G20서 중국 반대로 공동성명 불발 밝혔다.
  • 중국 무역흑자 1.2조달러에 베선트는 지속 불가능하다고 비판했다.
  • 베선트는 AI 투자 효과가 6개월 내 나타날 것이라 전망했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

中 2025년 무역흑자 1.2조달러 사상 최대…과잉생산·덤핑 조항에도 반대
G20 19개국 의장국 성명 지지…中 "글로벌 불균형 균형 있게 봐야"

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 스콧 베선트 미국 재무장관이 중국의 막대한 무역흑자를 둘러싼 이견으로 주요 20개국(G20) 재무장관·중앙은행 총재 회의에서 공동성명이 채택되지 못했다고 밝혔다.

베선트 장관은 1일(현지시간) 미국 노스캐롤라이나주 애슈빌에서 열린 G20 회의 기자회견에서 "세계 최대이자 지속 불가능한 경상수지 흑자를 기록하고 있는 국가인 중국이 반대했다"고 말했다.

그는 2일 가진 폭스뉴스와의 인터뷰에서도 "중국이 함께하지 않으려 한 것은 유감"이라고 밝혔다.

중국은 베선트 장관의 발언을 직접 언급하지 않았지만, 랴오민 중국 재정부 부부장은 성명을 통해 "모든 당사국은 글로벌 불균형 문제를 종합적이고 객관적이며 균형 있게 바라봐야 한다"고 밝혔다.

이어 "G20 회원국들은 자유무역을 수호하고 포용적이며 광범위한 경제 세계화를 촉진하며 국제 무역과 자본 흐름에 우호적인 정책 환경을 조성해야 한다"고 말했다.

◆ 中 무역흑자 1.2조달러…베선트 "지속 불가능"

미 재무부가 공개한 G20 의장국 성명은 "과도하고 지속적인 대외 흑자를 기록하는 국가들은 국내 소비를 제약하고 성장 과정에서 수출에 지나치게 의존하게 만드는 왜곡을 제거해야 한다"고 밝혔다.

이어 "이러한 정책과 관행은 글로벌·지역·국내 시장에 유해한 파급효과를 초래하고 경제적 의존도를 높인다"고 지적했다.

베선트 장관은 중국을 겨냥해 "시장에 기반하지 않은 경제가 끝없이 값싼 수출품을 밀어내는 것은 지속 가능하지 않다"고 말했다.

중국의 2025년 무역흑자는 사상 최대인 1조2000억달러로 전년보다 20% 증가했다. 미국은 지난해 중국과의 교역에서 약 2000억달러의 무역적자를 기록했다.

베선트 장관은 중국이 국내 수요를 억제하고 수출에 의존해 성장을 이어가고 있다고 비판했다. 또 중국 국내총생산(GDP)의 약 4%가 산업 보조금에 투입되고 있다며 자동차업체 BYD를 수혜 사례로 언급했다.

◆ 中, 핵심광물·과잉생산·덤핑 관련 조항에도 반대

G20 의장국 성명에 따르면 중국은 호르무즈 해협을 통한 선박의 자유로운 통항, 무역 불균형을 추가로 연구하고 완화하기 위한 태스크포스(TF) 설치, 국제통화기금(IMF)의 불균형 감시 권한, 부채 구조조정과 관련한 조항 등에 반대했다.

베선트 장관은 "핵심 광물과 관련한 내용도 있었고, 과잉생산과 덤핑, 중앙계획경제에 관한 조항도 있었는데 중국은 여기에 서명하기를 원하지 않았다"고 말했다.

G20 회원국 20개국 가운데 19개국은 의장국 성명을 지지했다. 러시아도 성명에 동참했다.

이번 회의에서는 과거와 같은 전통적인 공동성명 대신 의장국 명의의 성명이 발표됐다. G20 재무장관·중앙은행 총재 회의에서 마지막으로 공동성명이 나온 것은 2025년 7월 남아프리카공화국 더반 회의였다.

당시 성명은 무역과 관련해 "모든 과도한 불균형"을 IMF가 추가로 분석하고 국가별 개혁과 다자간 공조를 통해 해결해야 한다고 언급했다.

◆ 베선트 "AI 투자, 향후 6개월 내 생산성 효과 나타날 것"

베선트 장관은 G20에서 중국 대표들과 인공지능(AI)에 대해 "제한적인" 의견 교환도 있었다고 밝혔다. 중국 측 주요 협상 상대인 허리펑 국무원 부총리는 이번 회의에 참석하지 않았다.

베선트 장관은 시진핑 중국 국가주석과 도널드 트럼프 미국 대통령의 이달 회담에서 AI가 의제가 될 것으로 예상했다. 또 AI 관련 기업들의 자본지출 급증이 생산성 향상의 전조라면서 물가 상승 압력을 낮추는 효과가 있을 것으로 전망했다.

그는 "앞으로 6개월 안에 이러한 효과가 나타나기 시작할 것으로 추측한다"고 말했다.

G20 기자회견서 발언 중인 스콧 베선트 미국 재무장관 [사진=로이터 뉴스핌]

kwonjiun@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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